PLAVE、2ndシングル「PLBBUU」の日本発売決定 サンリオキャラクターズとのコラボも話題に
K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、2ndシングル「PLBBUU」を12月10日に日本でCDリリースすることが決定した。同作は韓国で11月10日にデジタル配信が開始され、きょう5日より日本国内での予約販売もスタートしている。
「PLBBUU」は、PLAVEにとって約9ヶ月ぶりとなる音盤リリース作品で、サンリオコリアとのコラボレーションで制作されたことでも注目を集めている。10月24日に公開された“Coming Soon”ポスターでその全貌が明らかになると、瞬く間に話題が拡大。以降もプロモーションスケジューラー、ムードフィルム、ソロおよびグループのコンセプトフォトが公開され、各種ビジュアルにはサンリオキャラクターズをモチーフとした演出が施された。メンバーのYEJUNはシナモロール、NOAHはポムポムプリン、BAMBYはマイメロディ、EUNHOはクロミ、HAMINはポチャッコをイメージしたスタイルで登場し、国内外のファンから熱い反響を集めている。
同作に収録されるのは、タイトル曲「BBUU!」、韓国語バージョンの「かくれんぼ (Hide and Seek)」、そして「Bongsoong-a」の全3曲。PLAVEの世界観が詰まった新作として、国内外でのヒットが期待される。
PLAVEは2023年3月に韓国でデビューした5人組のバーチャルアイドルグループ。楽曲の作詞作曲、振付をすべてメンバー自身が手がけるセルフプロデュースを特徴としており、今年6月にはデジタルシングル「かくれんぼ」で日本デビューも果たした。同作はオリコンなどの主要音楽ランキングで4冠を達成した。
また、8月から開催中のアジアツアー『2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap]』では、韓国・KSPO DOME公演や11月1日＆2日の千葉・幕張メッセでの日本単独公演を成功させ、11月21日＆22日には韓国・高尺スカイドームでのアンコール公演も控えている。
K-POP界で新たな地平を切り拓く存在として注目を集めるPLAVEの、今後の展開にも期待が高まっている。
