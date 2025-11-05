日本維新の会と国民民主党の国対委員長が5日会談し、国会改革について足並みをそろえる方針を確認しました。

会談は、維新が連立入りし、与党・野党に分かれて以降初めて行われたものです。

会談で国民民主の古川国対委員長は、法案の審議がない委員会でもクマ対策やオーバーツーリズムといった国民の関心の高い課題については「参考人質疑」や「自由討議」を行うべきと提案したということです。

いまの臨時国会は政府提出法案が少ないため、審議する法案がなく委員会が開かれないケースを問題視したものです。これについて、維新の遠藤国対委員長は自民党にも働きかける考えを示していて、会談後、記者団に対し「我々が与党入りした一つの成果として、（実現）できるように努める」と述べました。

また、会談では国会改革の一環で、予算委員会の慣例についても協議したということです。衆・参両院の予算委員会は、答弁する予定がなくても慣例により全閣僚の出席を求める場合があります。会談では「座っているより仕事をした方が国益だ」などとして、来年の通常国会では、より柔軟な対応が必要との認識で一致したということです。