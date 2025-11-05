今夜はスーパームーンと呼ばれる今年最大の満月です。地球をまわる月が地球にもっとも近づくため、見かけ上、最も大きい満月が昇ってきます。

北日本と日本海側は高気圧に覆われて、晴れてお月見日和となるでしょう。一方、関東から西の太平洋側は、お月様は雲に隠れそうです。四国の太平洋側と九州南部は、雨も降り、強く降る所もあるでしょう。沖縄は前線の影響で、警報級の大雨になるおそれがあります。あすの朝までに最大で100ミリの雨が予想されています。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：15℃ 釧路：14℃

青森 ：19℃ 盛岡：16℃

仙台 ：17℃ 新潟：19℃

長野 ：16℃ 金沢：19℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：19℃ 岡山：19℃

広島 ：20℃ 松江：20℃

高知 ：22℃ 福岡：22℃

鹿児島：22℃ 那覇：26℃

きのうより高くなる所が多いですが、東京はきのうより低く、上着が欲しい体感になりそうです。満月が見られる所では、夜は一桁の寒さになりますので、暖かくして観測するようにしてください。

一方、南の海上は、まだ夏です。台風が発生しやすい大気の流れになっていて、台風25号に次いで、26号もあすまでに発生する予想です。新たに発生する台風は、発達しながら沖縄の南の海上を進む予想です。その後の進路はまだわかりませんが、コンピューターの計算では来週、本州に接近するモデルもあるため、台風の動きから目が離せない状況になりそうです。