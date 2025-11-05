◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック プロアマ戦（５日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（みゆう、花王）は５日、プロアマ戦で最終調整し、大会への意気込みを語った。

前週のメイバンク選手権（マレーシア）は８打差１１位から３人によるプレーオフを制し、逆転で２勝目を挙げた。「まさかプレーオフになることもトップに立つことも想像していなかった。久しぶりにいい距離のバーディーパットも入ってくれた。少し緊張はあったけど、自分のゴルフができた」と達成感をかみしめた。

マレーシアから帰国後、関西の実家に一度帰省。３日は休養し、家族や愛犬と過ごしてリフレッシュした。日本での食事は「何でもおいしい。お寿司を食べました」とニッコリ。気温３０度超えの東南アジアから最低気温１０度ほどの日本に帰り「気温差があるので、寒いなと思う」と苦笑いを浮かべた。

今季から米ツアーに本格参戦し、環境の変化に対応しながら２勝を挙げ、トップ１０入りは１１回。体重はやや減ったといい「去年に比べたら少し落ちたけど、動きやすさは問題ない。もうちょっと食べる量は増やしたいと思う」と話した。

今週は自宅からコースに通ってプレーし「久しぶりの日本の試合なので楽しみ」。第１ラウンドは米ツアー１１勝のミンジ・リー（オーストラリア）、国内メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）と同組で回る。

日本勢では２０１０年の宮里藍さん以来、史上２人目の２週連続優勝がかかるが「出る試合はいつもと変わらず、優勝を狙ってます」と言い切った。世界ランクは４位、新人賞「ルーキー・オブ・ザ・イヤー」争いでは１位につけるが「残り３試合をベストを尽くしていきたい。目指している優勝を意識していきたい」と意気込んだ。