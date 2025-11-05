テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、高市早苗首相政権が本格始動し、外国人政策に関する関係閣僚の初会合が４日に行われたことを報じた。

番組では「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民のみなさまが不安や不公平を感じる状況が生じている。排外主義とは一線を画しつつも、こうした行為には政府としてき然として対応する」という高市首相の言葉を紹介。政策の内容として＜１＞不法滞在者へのルールの厳格化 ＜２＞外国人による土地取得の実態把握などがあるとし、今後の見通しとして来年１月をめどに基本的な方針をとりまとめるよう高市首相が関係閣僚に指示したことを伝えた。

これに取材のため番組にリモートで出演した元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「違法行為とかルールからの逸脱というのは外国人であれ日本人であれダメなんですよ」ときっぱり。そして「もし外国人だから、それを見逃しているということがあるのなら、それは当局に対してちゃんとやれという話。そうでなければ外国人であれ日本人であれ等しくやるべきだと思います」と私見を語った。