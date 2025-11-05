お笑いコンビ・バッテリィズが５日、都内で行われた「Ｆａｃｉｌｏ」新ＣＭ発表会に出席した。

バッテリィズは、昨年末のＭ‐１グランプリで準優勝し、知名度が急上昇。今年４月、コンビで大阪から上京したが、“おばかキャラ”が定着した３０歳のエースは「不動産屋さんに行ったこともない」と告白した。「大阪時代は実家に住んでいました。奥さんの家も行ったりしてるだけ。４月から東京に来ましたが、先輩の家に勝手に入っているので、家を探すというより転がり込める人を探していました」と自由奔放な一面を披露。２３年に結婚した妻は現在も大阪に住んでいるため別居中だが、来年から都内で同居する予定だという。新居に求める条件を問われると、「寝る場所があれば。奥さんに任せます。探すのがイヤなんですよ。基本何でもいい」と独特な価値観を明かし、会場を驚かせた。

一方、相方の寺家（じけ）も来年４月から家族が引っ越してくるため、ファミリー物件を探している最中だという。「子どもが小さいので、子育てを考えたら治安が気になります」と父親の一面を見せた。

この日からＷＥＢなどで公開される新ＣＭにも出演。Ｍ‐１から躍進を続けるが、寺家はエースの様子について「（ＣＭ撮影に）慣れてきたな」といじった。