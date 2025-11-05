４日、閉幕日を迎えた第１３８回広州交易会の会場。（広州＝新華社記者／洪沢華）

【新華社広州11月5日】中国広東省広州市で3期に分けて開催された第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が4日、閉幕した。海外バイヤーは223カ国・地域の31万人を超え、前年同期比で7.5％増となり、過去最多を再び更新した。輸出成約見込み額は256億5千万ドル（1ドル＝約153円）に上った。

主催側の統計によると、海外バイヤーの伸びが特に大きかったのは欧州連合（EU）、中東諸国、米国、ブラジル。「一帯一路」共同建設国のバイヤー数は9.4％増の21万4千人で、出展者との輸出成約額は全体の6割を占めた。伝統市場の成約額は安定を維持した。

交易会では計632回の新製品発表イベントが開催された。展示品総数460万点のうち、新製品、グリーン（環境配慮型）製品、知的財産権を備えた製品の割合はいずれも20％を超えた。エンボディドロボット、ブレイン・コンピューター・インターフェース（BCI）機器、バイオベース材料、人工知能（AI）スマートリハビリテーション機器、3Dプリンターなどが脚光を浴びた。

今回は初めて2次元コードの入館証を採用し、最速30秒での迅速な作成を実現した。またブルートゥース、第5世代移動通信システム（5G）、衛星測位システム「北斗」技術を組み合わせたブース級ナビゲーションを導入し、AIや2次元コードを活用した館内案内などのスマートサービスも展開。利用者は47万7千人に上った。

1957年に設立された広州交易会は、中国で最も歴史が長く、規模が大きく、品目が充実し、来場者数も多い総合的国際貿易展示会。成約効果も高いとされ、中国の貿易の現状を知るバロメーター、トレンドを知る風向計と見なされている。

