日本生産性本部会長・小林喜光「『未来から学ぶ』の精神で、日本の生産性向上を！」
産業界、労働界そして 学識者が一体となって
世界で『分断・対立』が続く。分断や対立はどの時代でもあり、これをいかに克服していくかというのは、世界共通の命題である。
今から80年前の1955年（昭和30年）、日本生産性本部は誕生した。当時は敗戦から10年が経ち、戦争で焼野が原となった日本は、産業界・経営側と労働側の対立が深刻化していた。GHQ（連合軍総司令部）の占領が終わった1952年（昭和27年）には、皇居外苑でデモ隊と警察部隊が衝突する騒乱事件も発生。
そのような混乱・騒動を起こしていては、戦後復興に支障をきたすということで、当時の経済・産業リーダーの間で危機感が高まった。
労使が対立するのではなく強調し、さらにそこに学識経験者の知恵を加えて、日本の復興を目指そうと、三者の協力の下、日本生産性本部はスタートした。 公益財団法人『日本生産性本部』が設立されたのは1955年（昭和30年）3月。
1955年は自由民主党が結成された年でもある。いわゆる保守合同の年とされ、これに対抗する勢力として日本社会党があり、自民党が政権を担い、〝二大政党制〟がしばらくの間続く。
政治は対立があっても、産業界はまとまっていこうと、日本生産性本部は動き出した。国の活力の源泉は経済（民間企業）であり、「生産性向上対策について」の閣議決定を受けての同本部のスタートであった。
「ええ、そういう意味では、労使協調をベースに学識者も加わって、三者が知恵を出し合う唯一の場です」
今年６月、前任の茂木友三郎氏（キッコーマン取締役名誉会長・取締役会議長）の後を受けて、同本部会長に就任した小林喜光氏（東京電力ホールディングス会長、1946年＝昭和21年11月18日生まれ）はこう同本部の存在意義を語り、今の政治の混乱状況を踏まえて述べる。
「先の見えない状況で、政治も混乱し、疑似連合というか、柔らかい連合というか、いろいろな言われ方がされますね。これまでのように政権政党が絶対多数を取るとか、あるいは二大政党制を求めてやってきたのですが、自民党と社会党という時代から、だいぶ様相が変わっている。これは世界的な流れ。その中で国民との接点をどうつくっていくかという課題ですね。ここに、われわれの存在理由がありますので、日本生産性本部のやり方次第では、大いに重要な役割を果たせるのではないかと思っています」
米国で第2次トランプ政権が発足してから10カ月が経つ。この間、高関税策でこれまでの世界の貿易秩序が揺さぶられ、国際分業体制も変更を余儀なくされている。
戦後、国際社会を牽引してきた米国の国力は相対的に低下し、「米国ファースト（第一主義）」を掲げ、他国の面倒など見ていられない─という考え方が強まってきた。
トランプ流のディール（取引）はしばらく続くだろう。今は経済と安全保障が密接に絡まり、「政治が経済と切り離せない時代」だ。米中対立も深刻化し、日本は日米関係をどう再構築するのか、また、隣国・中国とどう付き合うべきか─という命題を抱える。
こうした国際情勢・経済環境の中で、〝失われた30年〟と呼ばれる低迷期からようやく脱却しつつある経済のカジ取りをどう進めていくか─。
これには国民との接点をどう持つかが重要となるが、「国民と一緒に考えていく」とする小林氏は、現状に対する国民の認識についてどう考えるのか？
「国民と一緒に考える」
「3年間の民主党の政権時期もありましたが、自民党政権は明らかにこの30年の停滞から脱する手を打てませんでした。やはり若い人を中心とした国民が、これに対して不満を持っているのだと思います。そこに、ここ３年で急激な円安が進んだ。こういった外的要因も大きいとはいえ、デフレから一気に物価高になったわけです」
