【北欧通貨】本日政策金利発表のスウェーデン、クローナ安継続＝スウェーデンクローナ



本日１７時半にスウェーデン中銀（リクスバンク）の政策金利発表を控えるクローナ。前回９月の会合では見方が分かれるものお、やや据え置き見通しが優勢という状況から、利下げを実施した。その際に当面追加利下げを行わない姿勢を示したこともあって、今回は現行の１．７５%での据え置き見通しでほぼ一致となっている。先月8日に発表されたスウェーデンCPI速報値は予想を下回る伸びとなり、９月の利下げ時に指摘された物価の鈍化傾向が強まっていることが示された。線げうてゃっ票の小売売上高の弱さなども警戒材料となっている。今回の会合では金利据え置き姿勢が声明などで繰り返されるかがポイントとなりそう。

ドルクローナはリスク警戒感から流動性の低い通貨が売られやすくなっている地合いもあり、先週の９．３４台から９．６０に迫っている。

対円では円高もあって昨日の１６円２６銭から売りが出ており、今日に入って節目の１６円ちょうども一時割り込み、１５円９６銭を付けた。その後少し反発。



USDSEK 9.582 SEKJPY 16.00

外部サイト