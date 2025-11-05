４日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、出演者が途中退席するハプニングがあった。

この日は「独自の健康法を持つ有名人」が集合。それぞれのこだわりやダイエット方法などを告白していった。

世界陸上でも活躍した３０００Ｍ障害の三浦龍司が、練習中にどんな音楽を聴いているのか？という話題の最中、突然後列に座る青木マッチョが「言う前にちょっといいですか！」と立ち上がり「申し訳ないですけど、お手洗い失礼してもいいですか？」とさんまに聞いた。

ヒロミが「限界なんだろ？行ってこい」といい、さんまも「ＶＴＲ入れとくわ」と快諾。マッチョはいそいそとスタジオを出て行った。

マッチョの隣に座っている武井壮は「１０分ぐらい前から『武井さん、もうそろそろ限界です』って。何とかしたいと思ったんですけど」と、少し前から武井に相談していたと暴露。ヒロミは「緊張もあるんですよ。もうビリビリ緊張してた」とマッチョに同情した。

その後、マッチョは戻ってくると「セーフ」と間に合ったと報告。さんまは「ジーパン変わってない？」とイジるもマッチョは「変わってないです」と主張。「１回波は越えたんですけど、２回目の波が大きすぎて。申し訳ない」と改めて謝罪していた。