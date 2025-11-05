フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里（３４）が５日、都内で行われた「エシカル消費とフェアトレード」に関する調査結果発表会および「あなたの一歩が未来を変える。フェアトレードアクションで広がるチョコレートの世界」に登壇した。

フォトエッセイ「愛しのショコラ」を出版するほどの“チョコレート愛好家”である宇垣。「チョコレートは大好きで毎日食べております。カロリーは気にせず食べています」と明かした。

美しさの秘訣（ひけつ）とチョコレートは関係あるか問われると、「関係あると信じて食べています。なんとなく体にいいような気がするし、実際にそういった効能もあるとお伺いしている。あと、ご機嫌になることも健康とか美しさの秘訣になると信じているので自分のモチベーションを高めるために必要としている」と考えを語った。

カカオ生産は、気候変動なども原因で収穫量が減少していることも紹介され「みんなにとって大切なお菓子。これからも毎日食べられるようにできることから始めたい」と話した。

最後には高さ２メートルの「カカオクリスマスツリー」点灯式も実施した。