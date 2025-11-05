堀ちえみ、再婚の夫と“顔出し”夫婦2ショット ライブ終わりに家族で夕食を報告「こちらまで幸せな気分になりました」
歌手の堀ちえみ（58）が3日、夫・尼子勝紀さんのブログに登場。夕食を楽しむ夫婦2ショットが公開された。
【写真】「ちえみも大満足です」家族だんらん時間を楽しむ堀ちえみの夫婦2ショット
ブログでは「ライブも終わり、同行した彩月たちと4人で夕飯です」とつづられ、堀も「楓季と待ち合わせして夕飯！」と題したブログで、娘、息子、夫と夕食を楽しんだことを報告している。
尼子さんは、豪華なメニューの写真を公開し「ちえみも大満足です」と夫婦2ショットを披露。家族で夕食を楽しむ仲むつまじい様子をのぞかせた。
ほほ笑ましい家族時間の紹介に、ファンからは「家族団欒、楽しんでください！」「お二人仲良く寄り添ってらっしゃる画像は、こちらまで幸せな気分になりました」「最高なライブでした」「家族4人でのひととき楽しんで下さい！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ちえみも大満足です」家族だんらん時間を楽しむ堀ちえみの夫婦2ショット
ブログでは「ライブも終わり、同行した彩月たちと4人で夕飯です」とつづられ、堀も「楓季と待ち合わせして夕飯！」と題したブログで、娘、息子、夫と夕食を楽しんだことを報告している。
尼子さんは、豪華なメニューの写真を公開し「ちえみも大満足です」と夫婦2ショットを披露。家族で夕食を楽しむ仲むつまじい様子をのぞかせた。
ほほ笑ましい家族時間の紹介に、ファンからは「家族団欒、楽しんでください！」「お二人仲良く寄り添ってらっしゃる画像は、こちらまで幸せな気分になりました」「最高なライブでした」「家族4人でのひととき楽しんで下さい！」などのコメントが寄せられている。