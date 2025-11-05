&TEAM『Back to Life』、「合算ランキング」自己最高記録で1位 1週間で50万PT超え【オリコンランキング】
10月28日に韓国でデビューした9人組グローバルグループ・&TEAMの最新アルバム『Back to Life』が、5日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で自己最高累積ポイントを記録し、1位を獲得した。
【動画】&TEAM「Back to Life」MV
週間ポイントは、前作『雪明かり（Yukiakari）』の累積39.2万PT（391,916PT）を1週間で上回る53.5万PT（535,422PT）で、自己最高累積ポイントを記録。同ランキングで週間50万PTを超えるのは、Snow Man、timelesz、Stray Kids、Mrs. GREEN APPLEに次いで今年度5作目【※1】【※2】、自身初の達成となった。
本作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも、自己最高週間売上となる53.2万枚で1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※3】を獲得した。
【週間ポイントの内訳】CD：53.2万PT（531,508PT）／ストリーミング：0.2万PT（2,287PT）／デジタルアルバム：0.2万PT（1,627PT）
【※1】今年度「週間合算アルバムランキング」で週間50万PT超えを達成したほか作品※達成順
Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』（2025年2月3日付）
timelesz『FAM』（2025年6月23日付）
Stray Kids『Hollow』（2025年6月30日付）
Mrs. GREEN APPLE『10』（2025年7月21日付）
【※2】今年度は2024年12月23日付よりスタート
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
