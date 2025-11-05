国内唯一の米女子ツアー競技で、日本女子プロゴルフ協会特別公認のスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」はあす6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。

米ツアーの年間ポイントランキングで4位につけるディフェンディングチャンピオンの竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）はプロアマ戦で9ホールを回り“出陣態勢”を整えた。

「このコースは自分の中でも凄い良いイメージなので楽しみです。グリーンの傾斜が強いので、そういうホールは下から打てれば良いなという感じです」

思い出の舞台に帰ってきた。昨年のこの大会で優勝し米ツアーの出場資格を獲得。5試合目のブルーベイLPGAでツアーメンバーとして日本人歴代最速のツアーVを果たした。その後も全米女子オープンで2位、全英女子オープンで4位と好成績を収め、新人王争いでも首位の山下美夢有に206ポイント差の2位につけている。

「去年までとは全く違う経験ができている1年だと思うので、良かった試合も悪かった試合も凄く自分のゴルフにつながっているのかなと思います」

最高峰のツアーで大きな手応えを得た1年だった。パーオン率は76・99％でランク1位。その切れ味鋭いショット力が世界のトップレベルにあることを証明した。一方で平均パット数は30・48で131位と課題も明らかになった。

「ショットは凄く安定して戦えたと思うんですけど、ショートゲームのバリエーションとかは海外のコースではまた違うのが求められたりするので、その辺が課題かなと思います」と振り返った。

日本ツアーに出場するのは4月の富士フイルム・スタジオアリス以来で今季2戦目。久しぶりの日本滞在となり、大好きなもんじゃ焼きを食べて英気を養った。

「明太チーズもんじゃを食べました。おいしかったです」

新人王争いでは山下が前週のメイバンク選手権で優勝し、150ポイントを積み上げた。

「本当に日本選手が凄い活躍されているので刺激にもなりますし、頑張ろうといつも思います」

今週勝てば、大会連覇は日本人初となる。今大会を含め残り3戦での新人王レースの逆転も十分可能だ。

「まだチャンスはあると思うので3試合ベストを尽くしたい」

相性の良い舞台で竹田が得意のチャージを見せる。