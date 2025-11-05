【推しの子】第3期のキャラビジュアル解禁！新衣装の有馬かな、黒川あかね…など6点
アニメ『【推しの子】』第3期が、2026年1月14日よりTOKYO MXなど全国30局以上で放送されることが決定した。また、「アイ」「アクア」「ルビー」「有馬かな」「黒川あかね」「MEMちょ」のキャラクタービジュアルが公開され、芸能界を駆け上がり「中堅」となったキャラクターたちが描かれている。
【画像】超ミニスカ黒ドレスの黒川あかね！アイやルビー…【推しの子】ソロビジュアル
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2000万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
■第3期イントロダクション
物語は新たなステージへ…『POP IN ２』のリリースから半年。ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。一方で、かなは以前の明るさを失っていた。そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。…嘘を、武器にして。
