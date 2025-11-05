国内唯一の全米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」はあす6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。

前週のメイバンク選手権で今季2勝目を挙げた山下美夢有（24＝花王）はプロアマ戦で最終調整を行った。8打差の大逆転Vを「まさかプレーオフになるとも思っていなかったし、トップにいることも想像してなかった。海外ではプレーオフが初めてだったので、少し緊張もあったけど、自分のプレーができた」と振り返った。

ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）ランクは1位を走る。世界ランクも4位に浮上した。「あんまり意識してない。ベストを尽くせるように頑張りたい。出る試合はいつもと変わらず優勝目指してやっている。（タイトルよりも）優勝っていうのが1番、私にとっては大事なこと。そっちの方が大事にしている」。1番に目指す優勝をつかめば、さらにタイトル獲得の可能性も付いてくる。

日本勢では10年の宮里藍以来、史上2人目の米ツアー2週連続Vを8月の北海道meijiカップ以来となる日本での試合で狙う。「日本で1週間過ごせるので、すごい楽しみ。明日から頑張りたい」と笑顔で意気込んだ。