女性従業員に売春をさせたとして逮捕されたガールズバーの店長の男らが、女性従業員に暴行を加えるなどし、労働を強制したとして、警視庁に再逮捕されました。

【写真を見る】シャンパンの瓶で頭を叩き…女性従業員を“管理売春”していた東京・池袋のガールズバー店長と従業員の女を再逮捕 労働基準法違反の疑い 暴行加え労働を強制か 警視庁

再逮捕されたのは、ガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）と従業員の田野和彩容疑者（21）です。

2人は去年10月ごろから、20代の女性従業員に「お前は接客態度が悪いから稼げない」と言い、シャンパンの空き瓶で頭を叩くなどの暴行を加え脅迫した上、ガールズバーでの労働を強制した疑いがもたれています。

警視庁によりますと、女性は鈴木容疑者に「セクシーキャバクラ」と呼ばれる性的な接触が出来る店でも働くように指示され、恐怖心から従っていて、あざだらけで出勤することもあったということです。

また、鈴木容疑者は女性に暴力を振るう様子を撮影し、田野容疑者と動画を共有していたとみられています。

2人は容疑を認めているということです。