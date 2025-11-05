アイドルグループＭＥ：ＩのＭＩＵが４日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、練習生の時期の過酷なダイエットを告白した。

この日は「独自の健康法を持つ有名人」が集合。ＭＩＵは「昔、韓国で歌手の準備をしていたときに、ダイエットがすごく厳しくて、健康的に痩せたいが、言われるとなかなか痩せられなかったりして…」と振り返った。

「当時は本当に、ダイエットが本業なんじゃないかと思うぐらい、ダイエット、ダイエットで切羽詰まってて」「スマホの待ち受けで、自分が太ってるなと思った写真をスクリーンショットにしてその上に悪口を書いて待ち受けにしてた」と告白し、スタジオもびっくり。

明石家さんまは、ダイエットがうまくいったときの写真を待ち受けにした方がいいのでは？と提案するも「いいときのにしていた時期もあるけど、でも、モニターを見て自分で衝撃を受けたときが一番スイッチが入る」と説明。さんまは「それぐらい追い込むのか」とあ然。

ＭＩＵは「練習生の時は、食べるものが何時に何を、何グラム食べたと（メールで）送らないといけない」と徹底管理されていたといい「当時は卵を食べるときは黄身を捨てないといけない」とも振り返っていた。