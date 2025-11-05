フリーアナウンサーで女優の宇垣美里（34）が5日、都内で「エシカル消費とフェアトレード」に関する調査結果発表会および「あなたの一歩が未来を変える。フェアトレードアクションで広がるチョコレートの世界」に出席した。

宇垣はフォトエッセー「愛しのショコラ」を出版するほどのチョコレート愛好家。緑のワンピースで登場し「チョコレートが大好きで、毎日のように食べてます。別腹だなと思って、カロリーは気にせず食べるようにしています」と話し、カカオが置かれている現状についてクイズに挑戦した。

エシカル消費は環境や地域に配慮した消費行動。フェアトレードは発展途上国の農作物を適正価格で購入し、途上国の生活を助ける仕組みのこと。社会貢献につながる消費をしたいという生活者の意識と、フェアトレードの具体的なアクションに対する理解度には大きなギャップがある。

宇垣は、大学時代にフェアトレードのイベントに参加したことがあるという。「チョコレートが大好きで毎日のように食べているからこそ、これからも毎日食べられるように。私の次、その次の世代に『チョコレートっておいしかったらしいね』って言わせるのじゃなくて、ずっと食べつないでいけるように、フェアトレードの商品を購入するとか、できることから始めたいなと感じました。おいしいのに、何かいいことした気持ちになるのも大切だなと思いました。人にプレゼントを選ぶ時は、あえてフェアトレードの商品を購入したい」と話した。

イベント後半には、高さ2メートルの特製「カカオクリスマスツリー」の点灯式も行った。自宅では毎年クリスマスツリーを飾っているという。今年のクリスマスの予定は未定で「おうちにツリーを飾るところから始めたい。クリスマスケーキを買うのが大好きなので、今年はどのケーキにしようか悩んで、つかまえられる人をつかまえて一緒にホールケーキを食べたいなと思います。友達とか家族とかと一緒に食べたい」と話した。