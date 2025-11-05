俳優大和田獏（75）と2020年に亡くなった岡江久美子さんの長女で女優の大和田美帆（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。10歳の娘がタイの学校に留学したことを明かした。

大和田は「突然ですがワガコはこの夏からタイの学校に通っています」と切り出し、現地のインターナショナルスクールの寮に入寮したことを報告。「いくら自立心のある子だからって9歳で寮に入るなんて。誰が想像できたでしょうか」と驚きを持ってつづった。

昨夏に母子2人でタイに渡航して5週間滞在したことや、昨年12月に1人でタイの学校の冬キャンプに参加したことが大きなきっかけになったという。自身も「人生が大きく変わる選択です。たくさん悩みました。相談もしました」というが、「父も友人たちも、ワガコのパパもみんなが『彼女らしいね。彼女ならやっていけそうだね』といって背中を押してくれたことは本当に有り難かったです。そして誰よりも母親である私自身が『ワガコならやっていけるだろうなぁ』と思い、決断に至りました」と経緯を説明した。

「そして夏からタイでの生活が始まりました。ワガコは驚くほど柔軟に新しい環境を楽しんでます」と娘の様子をつづるとともに、「とはいえ、まだ10歳ですのでなるべく週末に一緒に過ごせるよう、時々仕事の合間にわたしもタイに行っております」と大和田。「この選択が、良いか悪いか今はわかりません。本当に良かったのだろうかと不安になることもあります。でも、ちゃんと考えてちゃんと選んでちゃんと決めたからきっと大丈夫。ワガコを、そして自分を信じて、ワガコを支えて、励まして、見守っていきます」と思いをつづった。

大和田は14年に高校時代の同級生だった一般男性と結婚。女児をもうけたが、18年12月のブログで「2018年に、私はワガコと2人乗りの舟に乗り換え新たな道を進みはじめました。想像もしなかったことではありますがだからこそ強い覚悟とともに今は必死にオールを漕いでおります」と離婚を報告していた。