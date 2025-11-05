【月刊コミックフラッパー 2025年12月号】 11月5日 発売 価格：660円

KADOKAWAは11月5日、マンガ雑誌「月刊コミックフラッパー 2025年12月号」を発売した。価格は660円。

表紙と巻頭カラーには、志水アキ氏による新連載「幻想水滸伝 STAR LEAP ～星々の軌跡～」が登場。本作は「幻想水滸伝」シリーズ初のモバイルゲーム「幻想水滸伝 STAR LEAP」のコミカライズ作品。

さらに、「カクヨムコンテスト10【短編】読み切りコミカライズ賞」受賞作のマンガ化第2弾として、「ババ抜き雪女」が掲載。スキーを練習しに雪山の山荘に来た主人公たちのもとに、「雪女」が訪ねてくる。

そのほか、単行本7巻が発売中の「リコリス・リコイル」などが掲載される。

【幻想水滸伝 STAR LEAP ～星々の軌跡～】

（C）2025 Konami Digital Entertainment

※本作はアプリ用ゲーム「幻想水滸伝 STAR LEAP」の設定を使用しておりますが、一部オリジナルの設定を使用している部分があります。

【ババ抜き雪女】【リコリス・リコイル】