エーザイ、7-9月期(2Q)最終は9％減益

エーザイ <4523> [東証Ｐ] が11月5日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比13.5％増の246億円に伸び、通期計画の415億円に対する進捗率は59.3％に達したものの、5年平均の62.7％を下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比31.8％減の168億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比8.6％減の101億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.4％→6.9％に悪化した。



株探ニュース

