森下龍矢のアシストから大橋祐紀が決勝点!! 完封勝利のブラックバーンは今季初の3連勝
イングランド・チャンピオンシップ第14節が4日に開催され、ブラックバーンに所属するFW大橋祐紀が決勝点を奪い、チームを1-0の完封勝利へと導いた。
ブラックバーンがブリストル・シティのホームに乗り込んだ一戦。ブラックバーンは大橋とMF森下龍矢が先発出場を果たし、ブリストルのMF平河悠はベンチスタートとなった。
試合が動いたのは前半45+5分だった。味方からスルーパスを呼び込んだ森下が、対応した相手を振り切ってPA内右に侵入。ラストパスに反応した大橋がダイレクトで蹴り込み、日本人ホットラインでブラックバーンがスコアを1-0とした。大橋にとって今季リーグ戦3点目、森下は初アシストとなった。
後半はともにゴールが生まれずにブラックバーンが1-0の完封勝利で今季初の3連勝を飾った。大橋はフル出場を果たし、森下は後半16分に交代。平河の出番はなかった。
