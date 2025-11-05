B1長崎、馬場雄大のオフィシャルサポーターズクラブ“BABA BOOM”…リニューアルオープン

11月4日、株式会社SKIYAKIは、B1西地区の長崎ヴェルカに所属する馬場雄大のオフィシャルサポーターズクラブ“BABA BOOM”がリニューアルオープンしたことを発表した。

同社はクリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する会社として、様々な業界のファンクラブ事業のサポートや、グッズ販売、イベントなどを手掛けている。

馬場のオフィシャルサポーターズクラブは、「応援して下さるファンの皆さんとの交流の場を作りたい」、そして「ファンクラブの収益の一部をこれからの日本のバスケを担う若い世代やバスケが好きな子供達に還元したい」という思いから2024年10月3日に開設され、GATE株式会社のファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、会員限定のDIARYやMOVIEなどを配信してきた。

今回プラットフォームをSKIYAKIが提供する「Bitfan」に移し、ファンとの交流の場として、馬場本人の『今』を発信するコンテンツ提供し、今後はオリジナルグッズの販売やイベントなど、会員限定のコンテンツを順次展開するという。会費は『VIP』の月額2000円、『STANDARD』の月額550円から選ぶことができる。

■ファンクラブコンテンツ



＜VIP＞



・SPECIAL MEETING



・私物、サイン入りグッズプレゼント



・DIARY



・MOVIE



・GROUP CHAT



・QUESTION



・SPECIAL 動画メッセージ



・会員番号付きデジタル会員証



・会員限定グッズ販売



・リアルイベントチケット優先購入権利



・バースデーメッセージ

＜STANDARD＞



・DIARY



・MOVIE



・GROUP CHAT



・QUESTION



・会員番号付きデジタル会員証



・会員限定グッズ販売



・バースデーメッセージ







【動画】馬場雄大の選手紹介カメラパフォーマンス集