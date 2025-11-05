大分で200種類以上のメニューが楽しめる大型グルメイベント「全肉祭」開催
Gi-FACTORYは11月8日〜9日、大型野外グルメイベント「第1回 全肉祭 in 大分」を、平和市民公園(大分県大分市)で開催する。時間は10:00〜21:00。
過去開催時の「全肉祭」の様子
「全肉祭」は、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡などで開催している野外グルメイベント。畜産肉料理だけでなく、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして実施している。
第1回 全肉祭 in 大分 メニュー
2日間で約70店舗が出店し、約200アイテム以上のメニューを販売する。企業ブースによる無料体験やワインの試飲、サンプリングも実施する。
会場には、大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなど、子どもが喜ぶ縁日コーナーも設置する。
エアー遊具
ステージでは、アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも実施する。スペシャルゲストとして、レゲエユニット「MEGARYU」のMEGAHORNも登場する。
ファイヤーパフォーマンス
過去開催時の「全肉祭」の様子
「全肉祭」は、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡などで開催している野外グルメイベント。畜産肉料理だけでなく、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして実施している。
2日間で約70店舗が出店し、約200アイテム以上のメニューを販売する。企業ブースによる無料体験やワインの試飲、サンプリングも実施する。
会場には、大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなど、子どもが喜ぶ縁日コーナーも設置する。
エアー遊具
ステージでは、アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも実施する。スペシャルゲストとして、レゲエユニット「MEGARYU」のMEGAHORNも登場する。
ファイヤーパフォーマンス