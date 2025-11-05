兵庫県淡路島のニジゲンノモリで、コスプレイベント「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」（以下、アワコス）が12月20日（土）に開催される。チケットなどの詳細は後日に公開予定。

ニジゲンノモリは、神戸から明石海峡大橋を渡り淡路島に入って5分の距離にある、二次元コンテンツの世界観を実体験できるというアニメパーク。IT技術を活用し、アニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できるアトラクションを展開している。

そんな会場での開催が決まったアワコスでは、広大な自然とテクノロジーにより再現したニジゲンコンテンツの世界観の中で、コスプレを楽しむことができるという。

例えば「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」「NARUTO＆BORUTO 忍里」「ゴジラ迎撃作戦」「ドラゴンクエスト アイランド」といったアトラクション内でも撮影が可能としている。

イベント名

淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット



開催日

2025年12月20日（土）



開催時間

10時00分～17時00分（更衣室利用）



会場

ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園（兵庫県淡路市楠本2425-2）