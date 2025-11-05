超ときめき♡宣伝部が、10周年を記念し、ここまでの10年間応援してくれた宣伝部員（超ときめき♡宣伝部のファンの総称）に向けて、ファンクラブ会員限定の＜宣伝部員感謝の会＞を11月3日に開催した。

◆超ときめき♡宣伝部 画像

＜宣伝部員感謝の会＞では各部メンバーが3名ずつ登壇し、ミニゲームと超ときめき♡宣伝部のライブ等でお馴染みの「ロックオンフリータイム」（撮影可能タイム）を実施。イベント内ではメンバーより、2025年にTikTokで大ヒットした「超最強」がTikTok総再生回数25億を突破したことを発表。

初の試みとなるファンクラブ会員全員無料ご招待のイベントに対し、SNSでは「最高に楽しかった！」「ほんといいイベント過ぎて毎年やって欲しい！」「こちらがとき宣のみんなに感謝です🥹いつも幸せありがとう😭」などの声が寄せられたという。そして、11月4日は「いい推しの日」。＜宣伝部員感謝の会＞の動画や写真はもちろんのこと、お気に入りの画像などの拡散が多く見受けられ、「#超とき宣推し超最強」が日本のトレンドランキング7位にもランクインした。

さらに、超ときめき♡宣伝部のYouTubeチャンネルに公開された『「超最強」Live at 行くぜ！超ときめき♡宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ 〜超ときめきクリスマス〜(2024.12.28)』が、同日に1,000万再生を突破。超ときめき♡宣伝部のオリジナルライブ映像としては、初の1,000万再生となった。