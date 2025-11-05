川口葵、夫・武尊から刺激受け仕事への意欲アップ 新婚生活では料理に奮闘 母親願望も明かす「子供が好きなので」
●「旦那さんが頑張っているのを見て私も頑張ろうと」 結婚の決め手も語る
2020年に日本テレビ系バラエティ番組『幸せ！ボンビーガール』に出演し、“かわいすぎる上京ガール”と話題を呼んだ川口葵。その後、タレント・女優・グラビアなど幅広く活躍し、プライベートでは今年7月29日に格闘家・武尊と結婚した。10月18日に千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した川口にインタビューし、今の仕事に対する思いや結婚後の変化、今後の抱負などを聞いた。
川口葵
――『幸せ！ボンビーガール』出演をきっかけに注目される存在となりましたが、そもそも芸能界を目指したきっかけを教えてください。
幼稚園のときにカタログのキッズモデルオーディションにお母さんに連れて行ってもらって、1回だけキッズモデルをさせてもらったことがあって、高校生になって進路を考えるタイミングで自分何がしたいんだろうと考えたときに、キッズモデルをさせてもらったことを思い出し、そこからこの仕事がしたいと思い始めました。
――そして、『幸せ！ボンビーガール』で一気に道が開けて。
あそこまでたくさんの人に見てもらえるとは思ってなかったのでびっくりしました。携帯の通知がすごく鳴って、通知だけで充電が切れたのを覚えています。そんなに反響をいただけると思ってなかったのでうれしかったです。
――この5年間でさまざまな活動をされていますが、今のお仕事に対する思いをお聞かせください。
上京して仕事を重ねるごとに頑張りたいという気持ちが強くなり、結婚してより一層、仕事を頑張りたいという気持ちになりました。お互い高め合えるというか、旦那さんが頑張っているのを見て、私も頑張ろうと思います。
――素敵な関係ですね。改めて、結婚の決め手も教えてください。
人間っぽい人が好きで、着飾っていない感じがすごくいいなと。家に帰ってきたら、格闘技をしているときとは違う顔なんです。自然体でいてくれるので、私も自然体でいられています。
――より仕事を頑張りたいと思うようになったとのことですが、ほかにも結婚して変わったことはありますか?
料理を頑張るようになりました。一人暮らしのときは、肉じゃがばっかり作ったり、同じものを作ることが多かったのですが、試合前の減量ご飯のときに肉じゃかばっかり毎日出すわけにはいかないので、レパートリーを増やせるように頑張っています。
――格闘家の旦那さまを食事で支えなければいけないというプレッシャーもありそうですが、いかがでしょうか?
そんなに言われないので大丈夫です。でも勉強はしています。
――得意料理は?
きのこと鶏肉と野菜を入れた生姜とにんにくの鍋をよく作っています。たくさんタンパク質も摂れるし、栄養もあるので。
――結婚して幸せを感じる瞬間はどんなときですか?
1日の終わりにヘルシーな甘いものを食べながら、一緒にドラマや映画を見る時間が幸せだなと感じます。
●「いずれは子育てをしてみたい」 仕事ではファッション誌やドッキリに意欲
――仕事に関して、最近の活動で特に印象に残っていることを教えてください。
競輪・オートレース投票アプリ「WINTICKET」のWebCMに出演させてもらったんですけど、これまでの仕事の中で一番、新しい一面を見つけられたかなと思っています。
――「うぉりゃー! いけいけいけ!」「よっしゃー!!」とかなり感情を爆発させていますね。
ここまで感情を出したのは初めてです。たぶん人生で一番大きい声を出したと思います。
――普段はおっとりされている印象ですよね。
おっとりしていると思われがちですが、プライベートではけっこうふざけていて、実はおっとりではないんですよというのを見せられたかなと。ここまで叫ぶことはないですけど(笑)
――ご結婚されて絶対的な味方ができたという安心感からより弾けられるようになったというのもあるのでしょうか。
そうですね。今までもおしとやかに見せようとしていたわけではないですが、より一層、殻が破けたというか、どう思われてもいいやと思えるようになったというのはあると思います。旦那さんにはふざけている一面も見せているので、お仕事でそういった一面を見せても好きになってくれる方がいるんじゃないかなと思えて、弾けられるようになったのかなと思います。
――今後の抱負もお聞かせください。
子供が好きなのでいずれは子育てをしてみたいなと。授かりものなので、授かれたら幸せだなと思います。仕事に関しては、競輪のCMのように新しい一面をファンの方々に見せられるように頑張りたいです。
――具体的に挑戦したいことはありますか?
ファッション誌に出てみたいです。グラビアはやらせてもらったことがありますが、ファッション誌はあまり出たことがなくて。あと、ドッキリに出てみたいです。
――ドッキリに出たいというのは意外でした。
お笑いが好きなので。ドッキリに出て泥まみれになってみたいです(笑)
■川口葵
1998年11月26日生まれ、兵庫県出身。2020年にバラエティ番組『幸せ!ボンビーガール』で“かわいすぎる上京ガール”にとして一躍脚光を浴びる。その後、2021年に恋愛リアリティショー『恋とオオカミには騙されない』に出演するなど、テレビやCM、グラビアなど多方面で活躍。2023年、1st写真集『あおいのすがお。』を発売。2025年7月29日に格闘家の武尊と結婚。
