ぼっちぼろまる、かけがえのない日々を胸に生き続けている人に捧ぐロックバラード「さよならグリーンデイズ」本日リリース
ぼっちぼろまるが、新曲「さよならグリーンデイズ」を本日配信リリースした。
本作は「桜風」のカップリング曲として制作された楽曲で、かけがえのない日々を胸に大事に抱えながら、今を生きている人に捧ぐロックバラードだという。ふわりと自然に入ってくるメロディに、時には力強く時には寄り添うようなバンドサウンドと、フィナーレに向かって大きく訴えかけてくる合唱にも注目して欲しい。ジャケットは、数々のぼっちぼろまるのアートワークを制作し「桜風」のCDデザインを担当した蟹セロリ描き下ろしイラストとなっている。
また新曲「桜風」は、TVアニメ『3年Z組銀八先生』のために書き下ろした楽曲。銀魂＆銀八先生らしい遊び要素をふんだんに散りばめつつ、“恥ずかしげもなく大人になろう”とぼっちぼろまるが語り掛けるポジティブ青春ソングに仕上がっているという。ジャケットアートワークは、期間生産限定盤はTVアニメ『3年Z組銀八先生』チームによるアニメ絵柄描きおろしとなっており、完全生産限定盤は「おとせサンダー」「シン・タンタカタンタンタンタンメン」「つよがるガール」なども担当したイラストレーター／アニメーション作家・まご山つく蔵が制作している。
「桜風」のCDは、11月12日に発売することが決定している。期間生産限定盤は、7inchレコードサイズアニメ絵柄描きおろし紙ジャケット仕様となっており、完全生産限定盤は、ぼっちぼろまる オリジナルフィギュア付き仕様となっている。
10月6日より毎週月曜24時〜テレ東系列ほかにて放送が開始となるTVアニメ『3年Z組銀八先生』は、漫画『銀魂』の公認スピンオフ小説『銀魂 3年Z組銀八先生』が原作のアニメで、舞台を「江戸」から「銀魂高校」に変え、『銀魂』とは大きく異なる世界観で物語が展開し、3年Z組の担任・坂田銀八の教え子として様々なキャラクターが高校生として登場する作品となっている。
また、2025年12月3日にはメジャー1stアルバム『COMICAL』がリリースすることが決定している。「つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)」、「鎌倉STYLE」、「NE-CHU-SHOW」など、「おとせサンダー」が収録。AppleMusic・Spotifyのユーザーを対象としたPreAdd / Saveは現在受付中だ。
なお、＜ぼっちぼろまる ONEMAN LIVE 2025「BOROSTYLE3」＞のライブ情報も解禁されているので、あわせてチェックしていただきたい。
◾️「さよならグリーンデイズ」
作詞・作曲・編曲：ぼっちぼろまる
https://botchiboromaru.lnk.to/LWwjYm
◾️「桜風」
作詞・作曲・編曲：ぼっちぼろまる
TVアニメ『3年Z組銀八先生』オープニングテーマ
配信：https://botchiboromaru.lnk.to/DBuqq6
◆CD情報
2025年11月12日（水）発売
予約：https://botchiboromaru.lnk.to/lfhSvS
・初回仕様＆期間生産限定盤
価格：1,980円（税込）品番：AICL-4813
7inchレコードサイズアニメ絵柄描きおろし紙ジャケット仕様
初回仕様限定CDサイズジャケットカード・オリジナルステッカー1種を封入
※初回仕様の在庫がなくなり次第、通常仕様に切り替わります。
・完全生産限定盤
価格：3,500円（税込）品番：AICL-4811〜4812
ぼっちぼろまる オリジナルフィギュア付き
7inchレコードサイズアニメ絵柄描きおろし紙ジャケット仕様
CDサイズジャケットカード・オリジナルステッカー1種を封入
・収録内容
01.桜風
02.さよならグリーンデイズ
03.桜風 (Anime Edit)
04.桜風 (Instrumental)
・特典：
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：「桜風」缶バッジ
セブンネット：「桜風」ピック
アニメイト：「桜風」証明写真風カード
応援店：「桜風」ジャケットステッカー
※応援店対象店舗は後日解禁予定となります。
◾️メジャー1stアルバム『COMICAL』
2025年12月3日（水）配信開始
AppleMusic・Spotify PreAdd / Save：https://botchiboromaru.lnk.to/8qbqQQ
◆収録内容
01.つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)
02.NE-CHU-SHOW
03.鎌倉STYLE
04.風車
05.ハナサカステップ
06.エターナルかくれんぼ
07.パーティーはヘッドフォンの中で
08.ムーンライトバニーマン
09.まっくろくろくろ
10.恋は爆ぜる
11.嘘つき犬が吠える
12.イケてるパーカー
13.おとせサンダー
※原曲ノンストップミックスとしてエディットされている点ご注意ください。
◾️TVアニメ『3年Z組銀八先生』
10月6日より毎週月曜24時〜テレ東系列ほかにて放送開始
最新PV：https://lnk.to/tsmDrf
◆イントロダクション
『銀魂 3年Z組銀八先生』（原作:空知英秋／著者:大崎知仁）は、漫画『銀魂』の公認スピンオフ小説として2006年より発売(集英社JUMP j BOOKS刊）。舞台を「江戸」から「銀魂高校」に変え、『銀魂』とは大きく異なる世界観で物語が展開されており、3年Z組の担任・坂田銀八の教え子として様々なキャラクターが高校生として登場している。『銀魂』キャラクターたちに新たな魅力が加わり話題となった本作は、これまでに全９冊が刊行され、週刊少年ジャンプ作品のスピンオフ小説としては異例の累計約280万部を突破！さらにタイや台湾でも出版されるなど、ファンからの絶大な支持を得ている。
◆あらすじ
だらしなく着た白衣、銀髪の天然パーマに死んだ魚のような目がトレードマークの高校教師・坂田銀八。彼が担任する「銀魂高校 3年Z組」は、ドルオタ、ゲロイン、ストーカー、マヨラー、ドＳ、ヤンキー（以下略）なぜかクセが強めな生徒ばかりが集められ、毎日がトラブル三昧！ 滅茶苦茶なことばかりの日々に銀八は頭を抱えて――なんてことはなく、とぼけた顔で問題を解決したりしなかったり。そして個性豊かな生徒たちは、さまざまな経験を通してやがて一つになって――なんてことはやっぱりなく、みんな好き勝手に暴れ回る！ おいィィィ！ 3Z、自由すぎるんですけどォォォォ！？ いつもやる気がなさそうで何を考えているのかわからないけれど、肝心な時にはビシッと決める。そんな型破りな教師と、３Ｚの生徒たちによる笑いあり、涙あり、なんでもありなスクールライフ・コメディ！ 陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！！
◆スタッフ
原作：空知英秋／著者：大崎知仁（集英社JUMP j BOOKS刊）
総監督：森脇真琴
監督：東田夏実
シリーズ構成：筆安一幸、未定Mark
キャラクターデザイン/総作画監督：竹内進二
美術監督：吉田ひとみ
色彩設計：高谷知恵
撮影監督：TOKUMORI
編集：白石あかね
音響監督：郷田ほづみ
音楽：Audio Highs
オープニングテーマ：「桜風」ぼっちぼろまる(Sony Music Labels/FUNSUI）
エンディングテーマ：「Underclass HERO」LONGMAN(Sony Music Labels）
制作：BN Pictures
◆公式サイト
アニメ『3年Z組銀八先生』公式サイト：https://www.anime-gintama.com/ginpachi/
アニメ『銀魂』公式サイト： https://anime-gintama.com/
アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie
YouTube「銀魂チャンネル」： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official
「銀魂まるちばーす祭り」特設サイト：https://anime-gintama.com/gintama_2025event/
◾️＜ぼっちぼろまる ONEMAN LIVE 2025 「BOROSTYLE3〜ぼっちぼろまると元気の石〜」＞
会場 : 大阪・Yogibo META VALLEY
日程 : 2025年11月12日（水）
時間 : 18:30 / 19:00
チケット : 一般チケット\4,000、学生チケット\2,000、VIPチケット\15,000、限定Tシャツ付きチケット\7,500（各D代別）
※小学生以上チケット必要、未就学児入場無料 要保護者同伴
※入場順:VIPチケット→限定Tシャツ付きチケット→一般チケット→学生チケット
※学生チケットのお客様は、入場時に学生証の提示をお願いいたします。
○VIPチケット詳細
・最優先入場
・限定Tシャツ
・サイン入りポスター
・本番前開催のお楽しみイベントにご招待
・ツーショットチェキ
※お楽しみイベント17:00より予定しております。
日程 : 2025年11月16日（日）
会場 : 東京・Veats Shibuya
時間 : 16:45 / 17:30
チケット : 一般チケット\4,000、学生チケット\2,000、VIPチケット\15,000、限定Tシャツ付きチケット\7,500（各D代別）
※小学生以上チケット必要、未就学児入場無料 要保護者同伴
※入場順:VIPチケット→限定Tシャツ付きチケット→一般チケット→学生チケット
※学生チケットのお客様は、入場時に学生証の提示をお願いいたします。
○VIPチケット詳細
・最優先入場
・限定Tシャツ
・サイン入りポスター
・本番前開催のお楽しみイベントにご招待
・ツーショットチェキ
※お楽しみイベント15:00より予定しております。
