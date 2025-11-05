¸µ¡Èwith B¡É¥³¡¼¥¸¡¢¶âÈ±¥Ø¥¢¤«¤é¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß with B¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¥³¡¼¥¸¡Ê37¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤«¤é ¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤·¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥³¡¼¥¸
¡¡¥³¡¼¥¸¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¿¤Ã¹õ¤ËÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤òÈäÏª¡£ÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ #¥»¥ê¥Õ¤òÉ¬»à¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ #¥³¥ó¥È¤Ï¤è¤¯¥Í¥¿Èô¤ó¤À»ö¤¢¤ë¤±¤É #±éµ»¤ÏÈô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥¸¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿°õ¾Ý¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹õÈ±¤Î¥´¡¼¥¸¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ã¤¯¤ß¤¨¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë°ì½ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
