頭の中はあなたのことだけ。男性が「好きになった女性だけ」にやること
気になる男性が自分のことをどう思っているのか、確認したくないですか？ そこで今回は、男性が「好きになった女性だけ」にやることを紹介します。
｜LINEの返信がとても早い
やっぱり好きな女性相手になると、男性はLINEが来たら即返信したくなるもの。なので返事が早い人は、高確率であなたにベタ惚れしているといっていいでしょう。
｜割り勘は基本的にしない
男性は常に女性の前ではカッコつけたがる生き物。あなたと一緒に食事へ行ったら、ほぼ間違いなく無条件でおごろうとするでしょう。何度食事へ行ってもおごってくれる場合は、かなり惚れてる可能性大です。
｜手を出してこない
好きな女性からはもちろん好かれたいと思っているので、男性は下心を前面には出してきません。なので、一緒に遊びに行っても全然手を出してこない場合は、その男性にとってあなたが本命だからの可能性が高いでしょう。
｜何よりもあなたのことを最優先する
人間は恋に落ちて恋愛ホルモンが分泌されると、判断能力がチンパンジーレベルまで落ちてしまうと言われています。そのため、ちょっと無理をしてでも高いものをプレゼントしてきたり、大事な用事を犠牲にしてでもあなたと会おうとしたりなど、あなたのことを最優先にするあまり、非合理的な行動をすることもあるでしょう。
気になっている男性が今回紹介した行動を見せてきたら、間違いなく恋愛関係になれるチャンス。ぜひ気になる男性の行動をよく観察してみてくださいね。
