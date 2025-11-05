TuneCore Japanを通じて音楽ストリーミングサービスを含む音楽配信ストアに配信リリースされた楽曲数が、サービス開始から累計で200万曲を突破した。あわせて、2023年10月からスタートとなった動画クリエイター向けサービス「TuneCore クリエイターズ」の登録YouTubeチャンネル数も3万チャンネルに到達したという。

インディペンデントアーティスト／レーベルをメインに国内音楽シーンをサポートしているTuneCore Japanは、配信収益をアーティストに100%還元し、「プロモーション機能」「定期オーディション」「アーティストガイド」といったアーティストの活動全般をサポートする国内最大級のディストリビューションサービスだ。

累計200万曲の中には、こっちのけんとの「はいよろこんで」や千葉雄喜の「チーム友達」、Tani Yuuki「W / X / Y」、乃紫「初恋キラー」、シャイトープ「ランデヴー」、Nozomi Kitay & GAL D「Moshi Moshi (feat. 百足)」、百足＆韻マン「君のまま」、原口沙輔 「イガク」、Kvi Baba「Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)」といったヒット曲をはじめ、赤西仁、錦戸亮、電気グルーヴ、Ken Ishii、Char、Creepy Nuts、Def Tech、CHARA、MINMI、RIRI、Daoko、Mighty Crown、RED SPIDER、Awich、ANARCHY、5lack、PUNPEE、BAD HOP、JP THE WAVY、舐達麻、t-Ace、ゆるふわギャング、KANDYTOWN、LEX、Tohji、清春、The BONEZ、Crossfaith、GEZAN、Ayase（YOASOBI）、Eve、バルーン、サニーデイ・サービス、トライセラトップス、アイナ・ジ・エンド、Kizuna AI…といった多種多様なアーティストたちの作品が配信されている。

なお、今回の「配信楽曲200万曲＆クリエイターズYouTubeチャンネル数3万突破」を記念し、期間限定で「シングル1曲配信無料」のキャンペーンが実施される。

●Pay Per Release プラン: シングル配信1年間利用料 [ \1,551 (税込) ] が無料

期間：2025年11月5日（水） ~ 2025年11月18日 (火) 23:59まで

※TuneCore Japanアカウントをお持ちの方が対象

※Unlimitedプランを既に利用しているアカウントは対象外です

※1アカウントにつき1回利用可能です。

※すでに配信されているリリースの更新/再配信には使用できません。

※審査で却下された場合は再度利用できませんので、予めご了承ください。

※1度クーポンを適用した場合、他のリリースにクーポン適用を変更することはできません。クーポンを適用したリリースは削除せずに、配信審査までお手続きください。

