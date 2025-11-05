全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のカレーの店『スマトラカレー共栄堂』です。

スパイスを焙煎して独特のビターな味に

大正13年の創業時から親しまれてきた「スマトラカレー」は現地の味を日本人に合うようアレンジしたもの。小麦粉を一切使用しないサラッとしたカレーソースはスパイシーで奥深く、ほんのりビターな後味だ。

スパイスの配合は昔から変わらず20数種。油脂で1時間以上じっくり焙煎して香りを引き立てている。形がなくなるまで煮込んだ野菜や肉の自然な甘み、旨みが溶け出たブイヨンも味の決め手。種類はポーク、チキン、タンなどがある。

スマトラカレータン2100円

『スマトラカレー 共栄堂』スマトラカレータン 2100円 ブイヨンで柔らかく煮込まれたタンがゴロッと入る

神保町『スマトラカレー共栄堂』

［店名］『スマトラカレー共栄堂』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-6サンビル地下1階

［電話］03-3291-1475

［営業時間］11時〜20時（19時45分LO）

［休日］日（祝は不定休）

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A5出口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

