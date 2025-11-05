「俺の友達がさ…」の裏にある男心。男性が恋バナで“あなたを試す”瞬間
「俺の友達が最近彼女と別れてさ…」。そんな風に、唐突に“友達の恋バナ”を話してくる男性っていませんか？一見、他人の話のようでいて、実はそこに“あなたへのメッセージ”が隠れていることもあるんです。そこで今回は、男性が恋バナしてくる心理を解説します。
間接的に“恋愛観”を探っている
男性が友達カップルの恋バナをするのは、あなたの反応を観察したいから。例えば「彼女の束縛が激しくて別れたらしい」という話から、「あなたは束縛するタイプか？」を自然に探れるのです。つまり、自分の恋愛観を押し付けずに、あなたとの価値観の相性を確かめようとしているのかもしれません。
“恋愛話OKな距離感”を確認している
男性は、恋愛トークを軽くできる関係を「安心できる関係」と感じやすいもの。友達の恋バナを通して、あなたがどこまで踏み込んだ話題に乗ってくれるかを見ています。あなたが話に乗ってくれるなら、「彼女になら本音を打ち明けでもOKかも」と信頼度がアップします。
自分の悩みを“友達の話”にすり替えている
実はその“友達の話”、自分のことを投影している可能性もあります。「友達が最近、彼女との距離感で悩んでる」なんて言葉の裏に、「俺も少し寂しい」といった彼の本音が隠れているかもしれません。
男性が話す“友達の恋バナ”には、あなたへのサインがたくさん。もし男性のことが気になっているなら、軽く聞き流さず、“恋のきっかけ”にうまく変えていきましょうね。
