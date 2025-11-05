今オフFA市場の目玉であるカイル・タッカー外野手（28＝カブスをFA）について、米スポーツ専門局「ESPN」電子版が5日までに不安材料を指摘している。

タッカーはこれまでに4度の球宴選出を誇り、23年にはアストロズで打点王に輝き、シルバースラッガー賞を獲得。今オフのFA市場ではナンバーワン評価を受けており、3連覇を目指すドジャースがコンフォートの不振やT・ヘルナンデスの不安定さなどからタッカー獲得を目指しているという報道もある。

ESPNは今オフ、FAとなる目玉選手の移籍先を予想する記事を掲載。タッカーに関しては「最適なチーム」としてドジャースを挙げた。

記事の中で「今オフシーズン最高額となる4億ドル（約613億円）に達するだろうと予想されている」と巨額契約の可能性を報じた。

ただ、「これまでに素晴らしい活躍を見せてきたが、アンソニー・レンドンを彷彿させる」とエンゼルスと20年から7年2億4500万ドル（約377億3000万円）の長期契約を結びながら故障続きのレンドンを連想させると指摘。というのもタッカーは昨季、ケガで出場78試合にとどまり、今季もふくらはぎを負傷し9月に離脱していたからだ。

ESPNは「ドジャースはまた巨額契約を抱えられるか？」としながらも左翼手のコンフォートが期待外れだったこともあり「資金を投入する意思がある」「必要性がある」という点でドジャースが最適としている。