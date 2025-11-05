玉置浩二が、現在放送中のドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌「ファンファーレ」を本日リリースした。あわせて、MVも公開となった。

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、10月12日に初回放送をスタート。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる物語だ。

3年ぶりの新曲となった本楽曲は、ドラマのストーリーと自身の人生とを重ね合わせて書き下ろされ、疾走感溢れるメロディーと、玉置の圧倒的な歌唱は、時に傷つきながらも愛するもの、大切なもののために生きようとする人を「祝福＝ファンファーレ」する応援歌になっているという。現在開催中のツアー＜玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field＞の10月27日、28日に行われた東京国際フォーラムAにて故郷楽団と共にライブで披露されると、会場を熱狂の渦に巻き込んだとのことだ。

公開となったMVは、自身の代表曲のひとつである「田園」のMV映像をバックに、玉置が熱唱。約30年前の自分と今の玉置浩二とが共演し、さらに北海道で生まれ育った玉置にとって身近な存在であり、ドラマの主役ともいえる馬を随所にインサートした映像は、歌と共に駆けて続けてきた玉置自身の人生をも投影した映像に仕上っているとのことだ。

https://youtu.be/Xvx1GvsOMdI

◾️「ファンファーレ」 2025年11月5日（水）発売

品番：MHCL-3144 価格：2,200円（税込）

CD：https://lgp.lnk.to/Fanfare_CD

配信：https://LGP.lnk.to/Fanfare_DG ▼収録曲

1.ファンファーレ

2.ファンファーレ -Instrumental-

3.JUNK LAND -Live at 東京国際フォーラム 1997.11.22-

4.MR. LONELY -Live at 東京国際フォーラム 1997.11.22- ◆番組情報

2025年10月期 TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』

放送日時：毎週日曜よる9:00〜9:54

番組公式サイト：https://www.tbs.co.jp/RoyalFamily_tbs/

◾️＜billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026＞ 2026年3月01日（日）東京都 Bunkamuraオーチャードホール

2026年3月04日（水）栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

2026年3月09日（月）大阪府 フェニーチェ堺 大ホール

2026年3月11日（水）京都府 ロームシアター京都 メインホール

2026年3月12日（木）京都府 ロームシアター京都 メインホール

2026年3月17日（火）山形県 やまぎん県民ホール 大ホール

2026年3月21日（土）兵庫県 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

2026年3月22日（日）兵庫県 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

2026年3月26日（木）福島県 けんしん郡山文化センター 大ホール

2026年4月01日（水）大阪府 フェスティバルホール

2026年4月02日（木）大阪府 フェスティバルホール

2026年4月06日（月）長崎県 ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

2026年4月08日（水）広島県 広島文化学園HBGホール

2026年4月17日（金）東京都 NHKホール

2026年4月18日（土）東京都 NHKホール

2026年4月23日（木）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2026年4月24日（金）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2026年4月30日（木）静岡県 アクトシティ浜松 大ホール

2026年5月08日（金）熊本県 熊本城ホール メインホール

2026年5月09日（土）熊本県 熊本城ホール メインホール

2026年5月11日（月）岡山県 倉敷市民会館

2026年5月18日（月）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2026年5月19日（火）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2026年5月26日（火）神奈川県 Kアリーナ横浜

2026年5月27日（水）神奈川県 Kアリーナ横浜 詳細：https://billboard-cc.com/tamaki2026

◾️V.A.『玉置浩二の音楽世界検

2025年12月10日（水）発売

CD（UHQCD）2枚組 三方背ケース

価格：4,950円（税込）品番：COCB-42617〜8

ライナーノーツ：糸井重里 ◆DISC 1

1.MIE「窓辺から」

（作詞：来生えつこ 作曲：玉置浩二）1983

2.岩崎宏美「ことづけ」

（作詞：有馬三恵子 作曲：玉置浩二）1983

3.郄橋真梨子「ララバイシーガル」

（作詞：大津あきら 作曲：玉置浩二）1983

4.本田恭章 「ＯＮＥ ＮＩＧＨＴ ＨＥＡＶＥＮ」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1984

5.原田芳雄 「Bright Light in the Sea」

（作詞：東海林良 作曲：玉置浩二）1983

6.石川ひとみ「恋はダイスまかせ」

（作詞：田口俊 作曲：玉置浩二）1984

7.由紀さおり「変心」

（作詞：残間里江子 作曲：玉置浩二）1984

8.伊藤麻衣子「優しい絆」

（作詞：売野雅勇 作曲：玉置浩二）1984

9.田原俊彦「色男ＳＥＸＹ ＮＩＧＨＴ」

（作詞：森雪之丞 作曲：玉置浩二）1985

10.亀淵友香「どこからきたの」

（作詞：小椋佳 作曲：玉置浩二）1989

11.MARLENE「Never Say Goodbye」

（作詞：MARLENE 作曲：玉置浩二）1989

12.中森明菜「さよならじゃ終わらない」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1989 ◆DISC 2

1.荻野目洋子「想い出には早すぎる」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1989

2.西田ひかる「幸せはきっと」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1992

3.池田聡「シエスタ」

（作詞：池田聡 作曲：玉置浩二）1992

4.五木ひろし「求婚」

（作詞：松本隆 作曲：玉置浩二）1992

5.和久井映見「離れても」

（作詞：和久井映見 作曲：玉置浩二）1992

6.森山良子「たとえ毎日が」

（作詞：遠藤京子 作曲：玉置浩二）1994

7.宇都美慶子「枯葉の輪舞 」

（作詞：宇都美慶子 作曲：玉置浩二）1995

8.石川鷹彦「わたぼうし」

＊インスト楽曲（作曲：玉置浩二）1996

9.香西かおり「すき」

（作詞：香西かおり 作曲：玉置浩二）1997

10.宇井かおり「ありがとうではじめよう」

（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1997

11.青田典子「スライドショー」

（作詞：青田典子 作曲：玉置浩二）2016

12.King & Prince「We Are Young」

（作詞：いしわたり淳治 作曲：玉置浩二）2023

◾️＜クリスマスディナーショー 2025＞ 2025年

12月9日（火）12月10日（水）ホテル日航金沢

12月13日（土）ホテルニューオータニ (東京)

12月15日（月）ホテルニューオータニ幕張

12月17日（水）12月18日（木）ホテルニューオータニ大阪

12月23日（火）12月24日（水）12月25日（木）グランドプリンスホテル新高輪「飛天」(ファンクラブ会員限定公演）

