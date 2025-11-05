Hey! Say! JUMPが、11⽉26⽇にリリースするアルバム『S say』のリード曲「Symphony」のMV Short ver.を11月5日21時に公開することを発表した。

◆Hey! Say! JUMP 動画

本楽曲は、アルバム『S say』の「S」を象徴するようなシンフォニックで、⽣命⼒感じるクラシカルナンバーになっているとのこと。まるでオーケストラのような、⼒強くも上質なストリングスや鍵盤に、メンバーの激しくも妖艶なダンスと歌声が化学反応起こす。

MVあ、「Symphony」の“美しさ”と“⼒強さ”、そして”迷宮”をダイレクトに感じる映像に仕上がっており、「無限に続く廊下」「覗き込んだ万華鏡」「狭い部屋」そして「額縁」など、囲まれた空間に広がる “空＝理想世界”が描かれているという。その虚像に過ぎない理想世界へ、⼿を伸ばし、葛藤し続けるメンバーを、美術館を舞台に撮影。特に、額縁に飾られたメンバーはまさに“美” そのもの。しかし、そこに感じるのは“美” だけではなく、何か⼼に引っ掛かる表情。⼀枚の額縁から、さまざまなことを想像しながら楽しめることから、美術館さながらの深みを味わえる芸術的なMVになっているとのこと。

また、今回は久しぶりのフロアダンスや美しいフォーメーションダンスなど、⾒どころ満載で、特にオーケストラを感じる楽曲にピッタリな妖艶で⼒強いダンスシーンにも注目して欲しい。メンバー全員が思いを⼀つにし、何度もテイクを重ね、プレイバックを⾒返すなど、いつもに増して、気合いの⼊ったダンスシーンは有岡の靴が抉れ、⼋⼄⼥のズボンは破けるなどのハプニングもあったという。

そして、「Symphony」MVで何度も出てくる“空の絵”。こちらは、デジタルシングル「GHOST」のMVにも登場しており、デジタルシングルからアルバム『S say』への世界観のつながりも感じるキーアイテムになっていたとのこと。

『S say』初回限定盤1に付属するメイキング映像では、有岡・伊野尾の撮影シーンのはずが、なぜか知念が伊野尾の付き⼈になった様子も収録。気になる人はぜひチェックしていただきたい。

初回限定盤1 ジャケット写真

◾️アルバム『S say』

2025年11月26日（水）リリース

詳細：https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232 ◆先行配信「GHOST」

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232 https://HeySayJUMP.lnk.to/GHOST