日向坂46・河田陽菜、大人なランジェリーとシャツのギャップにキュン 2nd写真集『テイクオフ』特典ポストカード第5弾公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、封入特典ポストカード全6種のうち5種目の絵柄が公開された。
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
封入特典ポストカードの第5弾解禁ビジュアルは、コペンハーゲンのデザイナーズホテルでお部屋に差し込むポカポカの光に包まれてリラックスする“おひな”。カジュアルなチェックのネルシャツと大人っぽいボルドーのランジェリーのギャップがたまらなく愛おしい。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
