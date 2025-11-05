大人計画×Netflix・宮藤官九郎脚本『俺のこと、なんか言ってた？』コラボ舞台がザ・スズナリにて上演決定 主演は“誰も知らない大物俳優”田中卓！
宮藤官九郎作・演出による劇団ウイスキーボンボン第7回公演『誰も知らない大物俳優』が、2026年1月28日〜2月1日、東京・下北沢のザ・スズナリにて上演されることが決まった。宮藤が完全オリジナル脚本を手掛ける2026年配信のNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』のドラマ内で使われる劇中公演となる。
【写真】その詳細とは――？ 劇団ウイスキーボンボン第7回公演『誰も知らない大物俳優』チラシ裏
主演は、まさに“誰も知らない大物俳優”田中卓。共演は、無頼タケルノミコト、二萬田久子。
その内容が事前に明かされることは無く、秘密裏に上演されるこの舞台は、観劇する客も内容や感想を一切劇場外に漏らしてはならない極秘プロジェクト。観客もこのプロジェクトの一員として秘密を共有することになる。
宮藤は「これは僕の作品であって僕の作品ではない、駆け出しの劇作家が書いたテイの劇中劇です。主演は役所広司に見えるけど役所広司ではないテイの男、田中卓。共演の2人もおそらく誰かなのでしょうが、誰も知らないテイでご覧下さい」とコメントしている。
通常公演は2026年1月28〜30日。2月1日は事前抽選の当選者のみが観劇できる特別無料招待公演で、客席内にカメラが入り、本番を全編収録すると共に、終演後にドラマ収録を行う。観客には終演後のドラマ収録にもエキストラとして参加する。
劇団ウイスキーボンボン第7回公演『誰も知らない大物俳優』は、2026年1月28日〜2月1日、東京・下北沢のザ・スズナリにて上演。
