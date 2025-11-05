中村雅俊の美人娘36歳、モデル姿でオーラ全開「可愛すぎる」「最高に天使」
俳優・中村雅俊と女優・五十嵐淳子夫妻の三女・モデルの中村里砂が、5日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿で魅せた。
【写真】中村雅俊の美人娘36歳、“水着姿”が「美しすぎる」「スタイル抜群」（7枚）
連日、圧倒的な美貌やスタイルに「美しすぎる」「憧れる」などの声が寄せられている里砂。先日は水着姿を投稿し話題に。
今回は「PECHE009 オフショ」と、雑誌撮影のオフショットを披露。白のシースルー衣装で魅せた。ファンからは「最高に天使」「めちゃめちゃカワイイ」「美しすぎる」などのコメントが集まっている。
里砂は、2021年6月に『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）で父と親子テレビ初共演を果たし、「お母様そっくり」とルックスが話題に。昨年12月13日にはアイドルグループのプロデューサーに就任することを明かし、今年7月には「EDEN（えでん）」と「MEOWMEW（みゃおみゅー）」の2グループがデビューした。
■中村里砂（なかむら りさ）
1989年7月12日生まれ。東京都出身。俳優・中村雅俊､女優・五十嵐淳子夫妻の三女。2013年より､ファッション雑誌『LARME』（株式会社LARME）のレギュラーモデルを務める｡その後､タレントとしてバラエティ番組などでも活躍。
引用：「中村里砂」インスタグラム（@risa_doll_）
