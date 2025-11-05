前田敦子×板野友美、“双子コーデ”姿に反響「最強の2人」「あつともかわいすぎる！」
元AKB48で女優の前田敦子が4日、自身のインスタグラムを更新し、同じく元AKB48の板野友美との“双子コーデ”ショットを公開。往年のファンから「最強の2人」「あつともかわいすぎる！」と大きな反響が寄せられている。
【別カット】「お人形さんみたい」前田敦子×板野友美、美しすぎるツーショット（ほか3枚）
前田は板野が展開するブランド「Rosy luce」の双子コーデを着用した2ショットを投稿し、「2人のクリスマスLIVEのグッズの写真だよん。ただいま製作中...」とコメント。
写真では、前田はブラック、板野はグレーを基調にしたツイード調のアウターとスカートを着こなし、上品なビジュアルで寄り添う“敦友”らしい一枚に。ファンからは「二人とも本当に美しくて可愛い」「ふたりともお人形さんみたい」「君と僕の関係思いだす」「AKB世代だったので当時から大好きです」といった声が相次いだ。
■前田敦子（まえだ あつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年、AKB48オーディションに合格し第一期メンバーとなる。2007年、映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。AKB48卒業後は、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組む。
引用：「前田敦子」インスタグラム（@atsuko_maeda_official）
