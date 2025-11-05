新東名と小田厚の新“抜け道”隣の道路も開通

神奈川県厚木市が整備を進めていた都市計画道路「本厚木下津古久線」（市道1-31号線）が、2025年11月24日に開通します。

【渋滞回避できる!?】これが「新東名〜小田厚」の新ルートです（地図／写真）

開通区間は新東名高速「厚木南IC」の北側に位置する区画整理地の外縁を南北につなぐ約580mです。この区画整理地内では7月に都市計画道路酒井長谷線（約550m）が開通しましたが、その西隣に並行しつつ、酒井長谷線と交わります。

酒井長谷線は小田原厚木道路（小田厚）の厚木西ICに直結しており、開通によって新東名の厚木南ICとの間に新ルートができています。東名の渋滞に起因する小田厚の渋滞や、圏央道〜東名のランプがびっしり詰まる海老名JCTの渋滞を回避しつつ、厚木西IC〜厚木南IC間を一般道で連絡することが容易となりました。

本厚木下津古久線の開通で、厚木西IC〜厚木南IC間のルートの選択肢が広がったといえるでしょう。

今回は区画整理地に隣接するわずかな区間のみの開通ですが、都市計画上の本厚木下津古久線はもっと長いです。相模川を渡る戸沢橋に通じる県道22号横浜伊勢原線から、新東名、小田厚をくぐり、県道63号相模原大磯線までをつなぎます。同路線は国道129号で行き止まりとなっていますが、計画上は本厚木駅南口の「ジョイフル通り」に直結する予定となっています。