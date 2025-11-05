前田日明インスタにゆかりある「PRIDE」戦士が登場しファン歓喜
元プロレスラーで総合格闘技団体・リングス、THE OUTSIDERなどを創始したことで知られる前田日明が1日、自身のインスタグラムを更新し、ゆかりのある元PRIDE戦士との2ショットを公開した。
【写真】渋いイケオジになったノゲイラ49歳と2ショット
前田は「ノゲイラが会いに来てくれました」とつづり、ブラジルの総合格闘家であるアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラと握手する2ショットを公開している。「柔術マジシャン」の異名をとり、2000年代に総合格闘技団体「PRIDE」でエメリヤーエンコ・ヒョードル、ミルコ・クロコップらとしのぎを削ったノゲイラだが、元々は前田の格闘技団体「リングス」のKOKトーナメントに出場し、日本に初来日を果たし、前田に見出されたといって過言ではないのだ。なお、ヒョードルもリングス出身だ。
そんなノゲイラについて前田は「ドキュメンタリーを制作中とのことで、インタビューを受け、YouTubeも撮影しました」と、自身も出演したことを明かし、「お楽しみに！」と呼びかけている。コメント欄には、「今思えばノゲイラを日本へ連れてきてくれてありがとうございます」「最高です！！一緒に写真におさまるのはkokトーナメントの両国大会以来でしょうか。嬉しい」といった往年のファンの声や、「ノゲイラ学者さんみたいカッコいい〜」と、渋みを増したノゲイラの近影への感想も届いている。
引用：「前田日明」インスタグラム（＠akiramaeda_official）
