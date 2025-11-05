辻堂ゆめ「報道の裏側には“隠れてしまった事実”がある」デビュー10周年記念作品『今日未明』に込めた思い【インタビュー】
『いなくなった私へ』（宝島社）で、第13回『このミステリーがすごい！』大賞優秀賞を受賞しデビューした辻堂ゆめ氏。第24回大藪春彦賞を受賞した『トリカゴ』（東京創元社）では、無戸籍問題について鋭い問題提起を投げかけた。
そんな辻堂氏が新たに送るミステリーは、短い新聞記事を冒頭に据え、のちに事件の真相を描く新しいスタイルの短編集『今日未明』（徳間書店）だ。これまでニュース記事に抱いてきた違和感、重いテーマを描く際に心がけていること、子育ての経験が無意識に滲み出たエピソードなど、作品が描かれるまでの背景についてうかがった。
――新刊『今日未明』は、冒頭に置かれた新聞記事と、その後に描かれる真相とのギャップに息を呑みました。本書執筆のきっかけについて教えてください。
辻堂ゆめ（以下、辻堂）：SNSやニュースサイトで記事を読む際、世間でどのように事件が受け止められているかが気になります。記事のコメント欄やSNSの引用コメント、そこについたリプライなどを読んでみると、少ない情報量のニュースでも、「これってこういう真相だよね」とみんなが想像しがちなニュースがあると感じていました。
でも、続報で事件の詳細が報道されると、加害者にも同情すべき事情があったり、またはその逆であったりと、みんなが思っていたのとはまったく違う真実が明らかになります。そうなると、最初のニュースの時点で過剰に責められた加害者や、一身に同情を浴びた被害者は、事実とはまったく違う形で世間の声を浴びているわけで、それはとても怖いことだな、と。その思い込みや先入観を作品のテーマとして据えたいと考え、情報量が少ない記事を冒頭に置くアイディアが生まれました。
――辻堂さんがこれまで目にした中で、当初に出たニュース記事と真相とのギャップが大きいと感じた報道はありますか。
辻堂：2021年に、関空橋から一人の女性と4歳の娘さんが転落したニュースが流れてきて。はじめは事故で転落したのかと思ったのですが、どうやら普通なら転落することのない橋から落ちているとのことで、飛び降り自殺かなと予想しました。でも、その後の続報で、亡くなった女性が「和歌山カレー事件」の林真須美被告の娘さんであることがわかったんです。しかも、自宅では16歳の長女が外傷性ショックで亡くなっており、娘たちの父親が自殺未遂を起こしていたことも報道されました。
最新の記事を検索すると、保護責任者遺棄致死罪で捕まった父親の裁判記録が出てきます。それらを読んでいくと、心中であったことは事実だとしても、事件の背景は当初の報道ではまったく見えていなかったわけです。無理心中をした女性が、“加害者の子ども”としてどう生きてきたのか。なぜもう一人の娘を虐待してしまったのか。今でも、わからない点がたくさんあります。もちろん、当初の記事の見出しに悪意があったわけではありません。ただ、「第一報だけでは何もわからない」と痛感したニュースでした。
――新聞記事とは別に、SNS上ではニュースサイトの見出しだけで物事を判断する人が多いように見受けられます。
辻堂：そうですね。最近は熊に人が襲われるニュースが多く報道されていますが、どなたかがXに投稿している発言を見てハッとしました。熊に襲われた記事が出ると、都会の人たちから「なんでこんなに熊の事件が相次いでいるのに、わざわざ山に入ったりするんだ」と批判が寄せられるけれど、実際は住居や公園があるような住宅街に熊が出るそうです。こういうところにも、決めつけの怖さがあると思います。
■「虐待」をエンタメの一部として消費しない。被害の実態に即した描き方を徹底する理由とは
――本書では5つの事件が描かれていますが、特に執筆が難航したエピソードはありますか。
辻堂：強いて言えば、「ジャングルジムとチューリップ」ですね。本章では、母親が生まれたばかりの嬰児を殺してしまう事件を描きました。主人公の彩絵は、いわば社会の勝ち組みたいな女性です。そんな彩絵が加害に至ったのは、本人の潔癖意識が立ちはだかり、これまで歩んできた生い立ちと目の前の現実が合致しなかったから。その過程を描く上で、嬰児殺害事件と、彩絵や夫の拓也の社会的属性とのギャップをどう埋めていくかというところが、一番時間がかかりました。
――「ジャングルジムとチューリップ」では、冒頭に置かれたニュース記事のほか、彩絵がネット上で見つけた“15年前のニュース記事”が登場します。この記事の内容も、詳細や背景は書かれておらず、「子どもが放火して親を殺した」点だけが伝えられていました。
辻堂：加害者の背景にまで踏み込んでニュースを書く記者がいるか、それを載せる新聞社があるか、というところもあると思うんですよね。彩絵が見つけたニュース記事でいうと、「子どもが放火したきっかけはゲームだった」という部分だけが、センセーショナルに報道されてしまった。おそらく記者にとっても、読者にとっても、そこがもっとも耳目を引くポイントになるのでしょう。でも、それが必ずしも事実とは一致しない。報道の裏側には、このように「隠れてしまった事実」があると思います。
――「ジャングルジムとチューリップ」のほか、「そびえる塔と街明かり」でも虐待の描写がありました。既刊『サクラサク、サクラチル』（双葉社）では、教育虐待について克明に描かれています。虐待を物語のテーマに据える時、意識している点はありますか。
辻堂：虐待について描く時は、エンタメの一部として消費するような軽々しい使い方は絶対にしてはいけないと思っています。なるべくリアルな声に基づいて書くように意識していて、『サクラサク、サクラチル』では、虐待サバイバーの方の手記を読んで描き方を変えました。当初はあそこまでつらい描写にするつもりはなかったのですが、実体験を読むと、私の想像よりもはるかに酷いことが行われていて。この現実から目を背けて、虐待の現状を都合の良い形に変えて書くのは、問題に向き合えていないと感じたんです。
虐待は、加害者だけではなく、被害者本人も隠しがちです。自分の家庭のおかしさに気づかないふりをして、これが普通だと思い込もうとしてしまう。だからこそ、目に見える形では表に出にくく、大きな事件につながるほど取り返しのつかない事態になって、はじめて真相を深掘りする人が出てきます。本当なら、そうなる前に芽を摘まなければいけないのに、現状がそうなっていないところにモヤモヤしたものを感じているので、本書でもその点を取り上げました。
■子どもが突如作ってしまう“マイルール”に潜む危険性。子育てに対する潜在的な不安が現れたエピソード
――プロローグに、「今日も大したニュースはない。どこかで見たことのあるような記事ばかりだ」という一文があります。本書に登場する事件は、どれも例外なく被害者が亡くなっていますが、現実においてもよく見かけるニュースだと感じました。
辻堂：人が亡くなっているかどうかにかかわらず、ある一定の傾向のニュースが「よくあるもの」として記号的に捉えられてしまうことは、日常的に起こっていると思うんです。そこに血の通った人間がいることを想像しないまま、「あぁ、またこういうニュースか」と他人事として眺めてしまう。それは、おそらく受け手側が、「自分が生きている平和な世界とは全然違うところで起きている事件」だと思っているのではないでしょうか。
本書では、そこに一石を投じたい気持ちがありました。これは、自分のすぐ隣で起きた事件かもしれない。自分が明日、巻き込まれるかもしれない。過去の自分が、一歩間違えたらニュースになっていたかもしれない。そんなメッセージを込めたつもりです。
――まさに、自分がいつどちら側に転ぶかわからないなと身につまされます。被害者と加害者の境目が曖昧である点において、既刊『トリカゴ』を想起しました。『トリカゴ』では無戸籍問題を取り上げていましたが、助けられるべき時に助けられていれば、加害者にならずに済んだ事例が現実にも多々あると感じます。
辻堂：数ある社会問題において、支援が行き届いているところ、発展途上のところ、支援がほぼ望めないところと、それぞれグラデーションがあるように思います。『トリカゴ』で書いた無戸籍問題については、この数年で法が改正されたり、支援が手厚くなったりした部分もありますが、まだまだ課題が残されている点もありますよね。
私自身の話で言うと、子どもが3人いるので、ここ数年で妊娠、出産を繰り返してきました。長女が生まれてから一番下の子が生まれる数年間だけでも、育児を担う母親に対する支援体制が大きく変わっています。第1子の時は、夜間授乳でつらい気持ちに追い込まれても、どこに相談すればいいのかわかりませんでした。でも、今は助産師さんに相談できる施設の拡充が進み、子どもを預けるための無料クーポンをプレゼントする制度もあります。
これまでは、産後鬱などで悩み、ストレスを抱えた母親が我が子を殺してしまったり、傷つけてしまったりと痛ましい事件が数多く見受けられました。支援体制の整備によって救えたはずの命が、たくさんあったのではないかと思います。
――本書は、いずれのエピソードも「親子の話」である点が共通していました。辻堂さんご自身の子育ての体験を執筆に活かした箇所はありますか。
辻堂：本書に登場する宝くんや美彩ちゃんに比べると、我が家の子どもたちはまだ小さいので、自分の幼少期を思い出しながら、想像で書いているほうが多いです。でも、子育てをする中で、子どもがわりと突拍子もない行動をすることがあるなと常々感じていて、それに対する潜在的な恐怖が、「そびえる塔と街明かり」や「まだ見ぬ海と青い山」に出てきたのかもしれません。
普段はちゃんと言いつけを守ってくれるのに、「弟をママのところに連れて行ってあげるためだから、勝手に外に出てもいい」みたいに、マイルールを作ってしまうことがあるんです。そういう時、「わ！怖い！」と慌てるし、「なんでこんな（危ない）ことをするんだろう」と恐ろしくなります。一歩間違えたら、自分も慎一のようになるかもしれない。「だから目を離さないんだよ」という自分への戒め的なものが、美彩のエピソードでは無意識に表れていました。
■どんな人の行動にも何かしらの理由がある。世代間ギャップから見えてきた“真実”
――いずれの章も重めな事件を扱っているのに対し、各章のタイトルはすべて「日常に溶け込む風景」に統一されています。そこに込めた狙いや思いを教えてください。
辻堂：一つはエピローグの伏線回収として、情景描写を章タイトルに据えた狙いがありました。それとは別に、第1話の「夕焼け空と三輪車」が、『読楽 二〇二二年五月号』に掲載する短編として、はじめに出した作品だったんです。その後、同じようなシリーズであと4作書くことになり、事件の当事者となった人たちが最後に見た風景や、一番幸せだった時に見た風景をタイトルに据えようと決めました。もしかしたら事件が起こらずに、そういう風景をもっと見られたかもしれない。でも、実際にはそうはならなかった。その悲しみも含めて、タイトルで切り取っていこうかな、と。
――過去のインタビュー記事で、「ミステリーを書く原動力になっているのは、『この登場人物の過去は何だったのか』『あの出来事の真実は何だったのか』というところであり、それはミステリーでも非ミステリーでも変わらない」とお話しされています。他者の過去や事件の背景、真実に思いを馳せるようになったきっかけがあったのでしょうか。
辻堂：思春期の頃、父親とぶつかるケースがけっこうありまして。よくある親子のぶつかり合いなのですが、当時は父親に対する不満が強く、ジェネレーションギャップを感じる場面も多々ありました。でも、父が海外に単身赴任をすることになり、そのタイミングで父の父、要するに私の祖父と同居したんです。祖父と暮らすのはその時がはじめてだったのですが、いざ一緒に住んでみたら、祖父は父の頑固な部分をさらに煮詰めたような人でした。それで、父は父なりに、ちゃんとアップデートしてきた人なんだなと気づけたんです。
それ以降、他者とぶつかった時にも、相手が育ってきた背景や時代、与えられてきた価値観を知らない限りは、「その人が変な人だから」と切り捨ててはいけないと思うようになりました。それがきっかけで、どんな人の行動にも何かしらの理由がある、と考えるようになった気がします。
――今のお話は、『山ぎは少し明かりて』（小学館）にも通じるところがありますね。
辻堂：そうですね。あれも佳代、雅枝、都と続く親子三世代の話なので。都から見た母親の雅枝は「気難しい昔人」に思えるけれど、佳代から見たらだいぶ変化していますから。
――『いなくなった私へ』でデビューされて、今年で10周年を迎えます。本来の存在を消された人々の物語が、辻堂さんの作家人生の出発点でした。本書は「あったはずの真実」が短い新聞記事によってかき消されてしまう物語ですが、過去作においても、「ないものにされてしまう痛み」が数多く描かれているように思います。
辻堂：何らかの事件に限らず、「他者から見られている自分」と「本当の自分」の間にもギャップはあります。それらのギャップに対する不満や気持ちの揺れ動きは、おそらく多くの人が共感できるテーマだと思うので、一貫して描いている部分かもしれないですね。
取材・文=碧月はる、写真=川口宗道