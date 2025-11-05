音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の元ボーカルで、２０２３年に第１子となる男児を出産したアーティスト・コムアイが、パートナーとの事実婚について語った。

コムアイは４日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演し、今回のテーマである事実婚についてトークした。

コムアイは「事実婚されてますか？って言われたら、そうですって答えるんですけど、自分たちの本当のスタンスは違って、妻とか夫ではない恋人同士ってつもりなんです。同せいしてるカップルに子供がいるみたいな」と現状を説明。

「でも籍は入れたくないっていうのは明確にある」と明かし、「一番大きいのは姓を変えたくない。私も変えたくないし、パートナーに変えてもほしくない。相手もその名前でずっと生きてきて、そのままでいたらいいじゃんて思います」と語った。

続けて「後は妻とか夫っていう言葉に重なった呪い、集積してるイメージがある」とし、「妻だからこれやらなきゃいけないなとか、旦那だからこれやってほしいなって。それは結構制度より重い」と指摘。

さらに法律婚の「縛りがイヤ」と語り、「不倫をしたらいけない。しないし、したいとも思わないけど、（不倫を）しちゃいけないからしないんじゃなくて、したくないからお互いしないんだよねっていうのが、崩れるのが怖い」と明かした。

コムアイは２０２１年に「水曜日のカンパネラ」を脱退。２３年３月、第１子妊娠を発表し「子の父は、映画監督で文化人類学者の太田光海さんです」「婚姻については、籍は入れないつもりです」と公表した。太田氏が同７月にＳＮＳで「現地時間７月２２日夜、ペルーのアマゾン熱帯雨林にあるワンピス族の村にて、僕とコムアイさんの第一子となる男の子が誕生しました」と報告した。