本間幸司、ランゲラックらも選出…12月11日のJリーグアウォーズで表彰

Jリーグは11月5日、功労選手賞の受賞者12名を決定したと発表した。

表彰は、12月11日に開催する2025Jリーグアウォーズにて実施される。

今回、功労選手賞を受賞するのは、青山敏弘（サンフレッチェ広島）、伊東輝悦（清水エスパルスほか）、イ・ヨンジェ（V・ファーレン長崎ほか）、柿谷曜一朗（セレッソ大阪ほか）、興梠慎三（鹿島アントラーズほか）、高萩洋次郎（サンフレッチェ広島ほか）、豊田陽平（サガン鳥栖ほか）、本間幸司（水戸ホーリーホック）、丸橋祐介（セレッソ大阪ほか）、森脇良太（サンフレッチェ広島ほか）、山瀬功治（コンサドーレ札幌ほか）、ランゲラック（名古屋グランパス）の12名。これまでJリーグで長年活躍をしてきた名選手たちが功労選手賞を受賞する。

伊東はJ1リーグ戦517試合、興梠は同526試合に出場。本間は水戸ホーリーホックでJ2リーグ戦通算577試合に出場した。また、山瀬はJ1リーグ戦288試合、J2リーグ戦358試合に出場した。

外国籍選手では、大韓民国出身のFWイ・ヨンジェと、オーストラリア出身のGKランゲラックが選出された。（FOOTBALL ZONE編集部）