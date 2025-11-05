土日が休みの仕事では、有給を平日に取るのは自然なことだ。しかし「せっかくの貴重な休み、どの曜日に取るのが一番いいのか？」と悩む人も多いだろう。そんな「有給の最適曜日」をテーマにした漫画『平日は何曜日に休むのがベスト？』（作・いちこさん）がSNSで話題を集めている。



【漫画】平日は何曜日に休むのがベストか悩みます

物語の主人公は、平日に有給を取ることにしたいちこさんの息子だ。彼は「せっかくの有給、大切に使うぞ！」と意気込みながら、どの曜日に休むかを真剣に悩み始める。



彼は「月曜か金曜に取れば3連休……悪くない。でも水曜に休めば週の真ん中で疲れがたまりにくそう。火曜や木曜は同じようなもんかなぁ……」と考えがまとまらない様子だ。頭を抱える息子に、「同じじゃないよ」と作者が思わず相談に乗る。



続けて作者は「火曜は、月曜行けば明日はお休み！って思えるし、木曜休みなら明日1日行けばお休みだ！って思える」「どっちの希望が好き？」と、息子に鬼気迫る勢いで質問を繰り出す。



そんな2人の真剣なやり取りを見ていた娘が「……それって何か違うの？」と冷静に突っ込むと、息子と母はいっせいに「全然違うよ！」と声をそろえるのであった。最終的に息子が選んだのは、水曜日の有給。ケーキを買いに行き、満喫した様子が伝わってくる。



読者からは「何曜に有給とるかで精神状態はかなり変わりますね！私は金曜が好きです。月曜も捨てがたいけど、月曜はお休みの施設もありますしね」や「水曜日が好き」など共通の悩みの声が多数集まった。そんな同作について作者のいちこさんに話を聞いた。



ー同作を描くきっかけを教えてください。



社会人になった息子と私で仕事の事をよく話すようになり、 有給を少しでも有意義に使いたいと言う会話で盛り上がったのが描いたきっかけです。



ー最後に読者にメッセージをお願いします！



仕事で疲れる事も多いですが、漫画を読んでいただける事で皆様に少しでも癒しと感じていただければ嬉しいです。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）