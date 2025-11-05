Rockon Social Club¤È9ÁÈ¤Î¡ÈSHOW MAN¡É¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤¤ç¤¦È¯Çä¡¡µµÍüÏÂÌé¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Rockon Social Club¤¬¡¢9ÁÈ¤Î¡ÈSHOW MAN¡É¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤ò¡¢¤¤ç¤¦5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤Ë²Ã¤¹¤ëµµÍüÏÂÌé
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºæÀµ¾Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢HOUND DOG¤ÎÂçÍ§¹¯Ê¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢NOKKO¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢ÌîÂ¼µÁÃË¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢MISIA¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿Ø¤¬»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Rockon Social Club¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Á´10¶Ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÂçÍ§¡¢NOKKO¡¢ÃÊÅÄ¡¢µµÍü¡¢MISIA¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£ÂçÍ§¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾²¦Æ»¥í¥Ã¥¯¡ª¥Ï¥Á¥í¥¯¡¦¥Ó¡¼¥È¤Ëµã¤¤Î¥®¥¿¡¼¡ªÃË¤¬ËÊ¤¨¤ë¥í¥Ã¥«¥Ð¥é¥Ã¥É¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢ÃÊÅÄ¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î°ìÂç»ö¡ª²Î¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÆ±ºî¤Ø¤Î¶Ã¤¤È³Ð¸ç¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£NOKKO¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿·¤·¤µ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢MISIA¤Ï¡Ö¤µ¤¢¹Ô¤³¤¦¤¼¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µµÍü¤Ï¡Ö¡Øµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¡¢²Î¤¨¤Ð²Î¤¦¤Û¤É¤Ë¿´¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHK¡ØSONGS¡Ù¤Ç¤ÎÆÃ½¸¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢ºæÀµ¾Ï¤È¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤È¡ÖB¡¦A¡¦N¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¥á¥É¥ì¡¼¡ÊTIME ZONE¡ÁDAYBREAK¡Ë¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÌîÂ¼µÁÃË¡¢MISIA¤âVTR¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10Æü¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin'-¡Ù¤ÎZepp¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡Rockon Social Club¤Ï¡¢¸µ¡¦ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡¢²¬ËÜ·ò°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¤Ë¡¢»û²¬¸Æ¿Í¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë¡¢ÀÄ»³±Ñ¼ù¡Ê¥É¥é¥Þ¡¼¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1988¡Ù¤ä¡¢MISIA¤È¤ÎNHK¥é¥°¥Ó¡¼¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤ÏLoppi¡¦HMV¸ÂÄê¤Ç¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£Á´¶Ê¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ä¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥Ä¥¢¡¼SPOT±ÇÁü¤âYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ÂçÍ§¹¯Ê¿ ¥³¥á¥ó¥È
Î®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤¾²¦Æ»¥í¥Ã¥¯¡ª
¥Ï¥Á¥í¥¯¡¦¥Ó¡¼¥È¤Ëµã¤¤Î¥®¥¿¡¼¡ª
ÃË¤¬ËÊ¤¨¤ë¥í¥Ã¥«¥Ð¥é¥Ã¥É¡ª
Áö¤êÂ³¤±¤¿¼Ô¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì£¤¬¤¢¤ë¡ª
²¿ÅÙ¤Ç¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¼¡ª
Rockon Social Club ¤Ë´¥ÇÕ¡ª
¢§NOKKO ¥³¥á¥ó¥È
Rockon Social Club ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE SHOW MAN¡×¤Ë´ó¤»¤Æ¡£
ºÇ¶á²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤ä¡¢¸Å¤¤µÊÃãÅ¹¤òºî¤êÂØ¤¨¤¿¥Ó¥¹¥È¥í¤Ê¤É¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤Ï¥°¥Ã¤È¼ãÊÖ¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï²»³Ú¤Î¤½¤ó¤ÊËâË¡¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â¡¢¿´¤Î»þ¤ò´¬¤Ìá¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢§¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼ ¥³¥á¥ó¥È
ÀÞ³Ñ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÁÏ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¼ñ¤¤Î¡¢¸ãÇÚ¤¬²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸þ¤¤Î±´¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢2²ó½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¸¥å¡¦¥Æ¡¼¥à¡Ù¤¬Âç¸Ô¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡¢¥°¥Ï¥Ï¥Ï¡Á¡ª
¢§ÃÊÅÄ°ÂÂ§ ¥³¥á¥ó¥È
ÉÔ»×µÄ¤À¡ª
²¿¸Î¡¢²¶¤¬ Rockon Social Club ¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
³§¤µ¤ó¤âÉÔ»×µÄ¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¶¤¬°ìÈÖÉÔ»×µÄ¤À¡ª
Â¾¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î°ìÎ®¤Î²Î¼ê¤Ð¤«¤ê¡ª¤Þ¤º¤¤¡ª
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î°ìÂç»ö¡ª²Î¤¦¤¼¡ª
¢§µµÍüÏÂÌé ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ºÇ½é¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¡¢²Î¤¨¤Ð²Î¤¦¤Û¤É¤Ë¿´¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÅöÆü¤â½é¤á¤Æ¤Î´Ä¶¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¿´ÃÏ¤è¤¯Î×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§MISIA ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô¡×¤â¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
Rockon Social Club ¤Î²ÎÀ¼¤¬¹¹¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¢¹Ô¤³¤¦¤¼¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª
¢£Rockon Social Club¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¼ýÏ¿¶Ê
M01. ¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡¿ºæÀµ¾Ï¡õRockon Social Club
M02. Tangerine Kiss¡¿NOKKO¡õRockon Social Club
M03. Still Rockin¡Ç¡¿ÌîÂ¼µÁÃË¡õRockon Social Club
M04. ¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥í¥Ã¥¯¡¿ÂçÍ§¹¯Ê¿¡õRockon Social Club
M05. µµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡¿µµÍüÏÂÌé¡õRockon Social Club
M06. B¡¦A¡¦N¡¿ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡õRockon Social Club
M07. °¦»àÅ·Î®¡¿Ýæ»ÖÔ¥¡õRockon Social Club
M08. »à¤Ì¤Û¤É¥¸¥å¡¦¥Æ¡¼¥à¡¿¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡õRockon Social Club
M09. ½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô¡ÊRSC ver.¡Ë¡¿MISIA¡õRockon Social Club
M10. The Show Man¡¿ºæÀµ¾Ï¡õRockon Social Club
