櫻坂46「Unhappy birthday構文」、通算12作目の合算シングル1位 今年度3作品が週間50万PT超え【オリコンランキング】
櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」が、5日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、通算12作目となる1位を獲得した。
【動画】櫻坂46「Unhappy birthday構文」ミュージックビデオ
週間ポイントは55.6万PT（555,574PT）で自身通算5作目【※1】の週間50万ポイント超え。また今年度【※2】だけでも、「UDAGAWA GENERATION」（2025年3月3日付）、「Make or Break」（同年7月7日付）で週間50万PT超えを記録しており、今年度3作品での週間50万PT超え達成は櫻坂46のみとなる。
本作は同日付「オリコン週間シングルランキング」でも初週52.5万枚を売り上げ、初登場1位を記録。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※3】を獲得した。
【週間ポイントの内訳】CD：52.5万PT（525,378PT）／ストリーミング:2.9万PT（29,120PT）／デジタルシングル（単曲）：0.1万PT（1,076PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
【※1】櫻坂46の合算シングル週間50万PT超えほか作品 ※達成順
「自業自得」、「I want tomorrow to come」、「UDAGAWA GENERATION」、「Make or Break」
【※2】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか2位には、5人組ガールグループ・LE SSERAFIMの最新シングル「SPAGHETTI」がランクイン。同日付「週間シングルランキング」でも初週8.9万枚を売り上げ、2位に初登場した。本作収録のタイトル曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」は、BTSのメンバー・J-HOPEがフィーチャリングで参加した楽曲となっている。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。 「週間合算シングルランキング」は「2018/12/24付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
