52歳・高岡早紀、“デニム×スカーフ”の秋コーデに反響「オシャレ」「スタイル抜群」「変わらずお美しい」「似合ってます」
俳優の高岡早紀（52）が4日、自身のインスタグラムを更新。秋の装いを楽しむ最新ショットを公開した。
【写真】「スタイル抜群」「変わらずお美しい」“デニム×スカーフ”の秋コーデを披露した高岡早紀
「急に寒くなって、オシャレが楽しめる季節になりましたねぇ」とつづり、屋内の駐車場のような場所でポーズを取る全身ショットをアップ。
グレーのニットにデニムパンツを合わせ、首元にはスカーフ、肩にボルドーのバッグをかけたシックな秋コーデを披露している。
投稿には「東京では、例年より4日早く木枯らし1号が吹いたそうです。どうぞ体調の変化に気をつけてお過ごしくださいませ。。」とファンを気遣うコメントを添えた。
高岡の上品な秋の装いに、「かわいい」「オシャレ」「変わらずお美しい」「スタイル抜群」「いつも素敵ですね」「デニムが似合ってます」などの声が寄せられている。
【写真】「スタイル抜群」「変わらずお美しい」“デニム×スカーフ”の秋コーデを披露した高岡早紀
「急に寒くなって、オシャレが楽しめる季節になりましたねぇ」とつづり、屋内の駐車場のような場所でポーズを取る全身ショットをアップ。
グレーのニットにデニムパンツを合わせ、首元にはスカーフ、肩にボルドーのバッグをかけたシックな秋コーデを披露している。
投稿には「東京では、例年より4日早く木枯らし1号が吹いたそうです。どうぞ体調の変化に気をつけてお過ごしくださいませ。。」とファンを気遣うコメントを添えた。
高岡の上品な秋の装いに、「かわいい」「オシャレ」「変わらずお美しい」「スタイル抜群」「いつも素敵ですね」「デニムが似合ってます」などの声が寄せられている。